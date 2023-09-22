Забудут о бедности: осеннее равноденствие щедро озолотит только эти знаки Зодиака

Дева

Астрологи считают, что осеннее равноденствие способно в корне изменить жизнь человека, у которого до этого был непростой период. Девы получат щедрую награду за все сложности, которые им пришлось стойко перенести в прошлом. И думать о деньгах и считать каждую копейку вам точно не придется.

Возможно, вас ждет удачная сделка на работе. Также есть шанс того, что вам предложат новую должность или же вас попытаться переманить конкуренты. Не бойтесь получать награды за свои труды и рискуйте, если готовы к авантюрам.

Стрелец

Стрельцы, как считают астрологи, получат в день равноденствия ценный совет. Он поможет вам правильно распорядиться своими деньгами, что приведет к невероятной прибыли. Помимо этого, вы можете рассчитывать на щедрые подарки.