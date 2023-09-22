Никогда не снимайте обувь в самолете: бортпроводник объяснил, почему

Бортпроводник по имени Томми Кимато назвал несколько вещей, которые никогда не стоит делать на борту. Номер один в этом списке – снимать обувь. Он подчеркнул, что в самолетах очень грязные полы, и это просто негигиенично. Несмотря на этот фактор, многие люди все еще так поступают. При этом он добавил, что такое поведение противоречит правилам многих авиакомпаний.

Еще одна причина, по которой Томми Кимато советует никогда не снимать обувь на борту самолета, – это чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на протяжении всего полета.

«Во время чрезвычайной ситуации всевозможный мусор и другие вещи на полу будут блокировать вам путь к выходу, а также мешать вне самолета. Если ваши ноги не будут должным образом закрыты, вам будет трудно добраться до безопасного места. Представьте, что вы "убиваете" свои босые ноги, бегая по проходу, покрытому битым стеклом, огнем и металлическими осколками», – пояснил он.

Томми также объяснил, почему вы никогда не должны вставать во время турбулентности.

«Вы можете получить травму, и к этому следует отнестись серьезно», – подчеркнул он.

Третий пункт в перечне запретов – не игнорировать демонстрации по безопасности, которые перед полетом обязательно проводит бортпроводник.

«Если что-то случится, то если вы обратите на это внимание, у вас на 80% больше шансов выжить», – констатировал работник авиалинии.

Еще один важный совет – не бросайтесь на бортпроводников, даже чтобы привлечь чье-то внимание.

Последний пункт в списке – не вставать, когда самолет приземляется