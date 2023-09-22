Актер знаменитого сериала «Эйфория» Ангус Клауд скончался после передозировки смесью фентанила, кокаина и других веществ, сообщает RUS TVNET со ссылкой на Associated Press.
Стала известна причина смерти 25-летнего актера сериала «Эйфория», скончавшегося через неделю после похорон отца
Причиной смерти была признана «острая интоксикация», вызванная смесью воздействия метамфетамина, кокаина, фентанила и бензодиазепинов. Подтверждено, что передозировка была случайной.
Как сообщалось ранее, актер был найден мертвым в доме своих родителей 31 июля. Члены его семьи ранее упоминали, что особенно тяжелым ударом для Клауда стала смерть отца.
«С глубочайшей печалью нам приходится сегодня прощаться с незабываемой личностью. Как художник, друг, брат и сын, Ангус занимал особое место в наших сердцах. На прошлой неделе он похоронил своего отца, на этой неделе мы похороним его. Единственное утешение для тех, кто остался - то, что теперь Ангус снова со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказывал о своей борьбе с депрессией, и мы надеемся, что его кончина послужит напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с ней в тишине», - написала семья Клауда.
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