Жители Эстонии в замешательстве из-за трансляции российских сериалов: телеканалы объясняют

«Мы следим за тем, чтобы на экране не появлялись материалы и пропаганда, оправдывающие войну», - говорит Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR, поясняя, что в основном на телевидении демонстрируются либо повторы, либо материалы, приобретенные на основе контрактов, заключенных и оплаченных до февраля 2022 года, пишет Elu24.
«Наш дорогой государственный русскоязычный канал ETV+ спокойно показывает недавний шпионский триллер о Карибском кризисе с точки зрения советских агентов, снятый в 2020 году», - выражают люди недоумение в социальных сетях и просят ERR дать объяснения.
«Там постоянно выходят подобные сериалы», - говорит один из них. «Возникает вопрос, берет ли правообладатель деньги за их показ? И если да, то идут ли эти деньги в Россию?» - рассуждают пользователи Сети.
Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR, признала, что все программы ETV+ идут на русском языке, включая передачи собственного производства. «Для того, чтобы охватить и привлечь неэстоноязычную аудиторию в Эстонии, предложение русскоязычных программ является единственным возможным решением на данный момент», - сказала Хелемяэ, добавив, что с началом полномасштабной войны на Украине Eesti Rahvusringhääling расторгло договоры с российскими дистрибьюторами и производителями, а значит, сериалы российского производства на ERR показываться не будут.
«Отдел закупок ERR ищет новые рынки и возможности для поиска русскоязычного контента из других стран. Например, мы значительно увеличили объем киносериалов, произведенных на Украине. Только в настоящее время с понедельника по пятницу на ETV+ на русском языке демонстрируются четыре украинских сериала: "Справедливость", "Женский доктор", "Скорая", "Филин», - сказала она.
Повторные показы?
Однако Хелемяэ признает, что в программах все же можно встретить контент российского производства. «В основном это либо повторы, либо контент, приобретенный по контрактам, заключенным и оплаченным до февраля 2022 года. В свою очередь, ранее приобретенные права на заказную программу и русскоязычный контент проходят через многочисленные критические фильтры. Мы следим за тем, чтобы на экране не появлялся контент и пропаганда, оправдывающая войну. При необходимости мы также будем отбраковывать материал и отказываться от его трансляции», - заявила Хелемяэ.
Канал 7 под управлением Duo Media также работает на русском языке. «Канал 7 - это русскоязычный канал, основу которого составляют программы и сериалы, созданные в Эстонии, Украине и других европейских странах, либо купленные у независимых производителей на русском языке, либо переведенные на русский язык», - говорит руководитель отдела коммуникаций Duo Media Мари-Лийс Вескус. «Канал 7 производит единственную независимую новостную телепрограмму в Эстонии на русском языке».
Вескус отметила, что на экране Канала 7, например, можно найти русскую версию телепередачи Täistund - «Ровный час». Ведущий программы - Дмитрий Кукушкин, журналист и ведущий информационной программы «Новости в 7». На канале также выходит программа «Криминальная неделя», которая, по словам Вескус, позволяет зрителям быть в курсе новостей местной полиции. С сентября в программу также вошли отечественные программы Südamesoov («Желание сердца» - прим.ред.) и Kodud rahaks («Ремонт на сдачу» - прим.ред.).