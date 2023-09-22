Жители Эстонии в замешательстве из-за трансляции российских сериалов: телеканалы объясняют

«Наш дорогой государственный русскоязычный канал ETV+ спокойно показывает недавний шпионский триллер о Карибском кризисе с точки зрения советских агентов, снятый в 2020 году», - выражают люди недоумение в социальных сетях и просят ERR дать объяснения.

«Там постоянно выходят подобные сериалы», - говорит один из них. «Возникает вопрос, берет ли правообладатель деньги за их показ? И если да, то идут ли эти деньги в Россию?» - рассуждают пользователи Сети.

Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR, признала, что все программы ETV+ идут на русском языке, включая передачи собственного производства. «Для того, чтобы охватить и привлечь неэстоноязычную аудиторию в Эстонии, предложение русскоязычных программ является единственным возможным решением на данный момент», - сказала Хелемяэ, добавив, что с началом полномасштабной войны на Украине Eesti Rahvusringhääling расторгло договоры с российскими дистрибьюторами и производителями, а значит, сериалы российского производства на ERR показываться не будут.

«Отдел закупок ERR ищет новые рынки и возможности для поиска русскоязычного контента из других стран. Например, мы значительно увеличили объем киносериалов, произведенных на Украине. Только в настоящее время с понедельника по пятницу на ETV+ на русском языке демонстрируются четыре украинских сериала: "Справедливость", "Женский доктор", "Скорая", "Филин», - сказала она.

Повторные показы?