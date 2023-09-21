«То, что я увидела, меня поразило!» Первые рождественские товары уже поступили в продажу в магазины Prisma

«Неужели рождественское безумие действительно начинается на три месяца раньше?» - спрашивает жителница Таллинна, заметившая первые рождественские сладости в Prisma. «В этом году мы также видим тщательный контроль расходов наших клиентов и хотим помочь им распределить их на более длительный период», - объяснила начало раннего периода продаж рождественской продукции руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг, пишет Elu24.
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