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«То, что я увидела, меня поразило!» Первые рождественские товары уже поступили в продажу в магазины Prisma

Анналийза Кёсс
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Фото: Erakogu / Elu24 kollaaž

«Неужели рождественское безумие действительно начинается на три месяца раньше?» - спрашивает жителница Таллинна, заметившая первые рождественские сладости в Prisma. «В этом году мы также видим тщательный контроль расходов наших клиентов и хотим помочь им распределить их на более длительный период», - объяснила начало раннего периода продаж рождественской продукции руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг, пишет Elu24.

«Я зашла в Prisma, чтобы купить обед, но то, что я увидела, меня поразило, - рождественские сладости уже в продаже», - делится Хели (имя изменено, известно редакции), посетившая Sikupill Prisma в Таллинне и задающаяся вопросом, не рановато ли для еще для продажи атрибутов Рождества.

«Только на прошлой неделе было 26 градусов, а листья еще даже не стали красными. Неужели рождественское безумие действительно начинается на три месяца раньше?» - говорит жительница Таллинна.

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