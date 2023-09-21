«То, что я увидела, меня поразило!» Первые рождественские товары уже поступили в продажу в магазины Prisma

«Я зашла в Prisma, чтобы купить обед, но то, что я увидела, меня поразило, - рождественские сладости уже в продаже», - делится Хели (имя изменено, известно редакции), посетившая Sikupill Prisma в Таллинне и задающаяся вопросом, не рановато ли для еще для продажи атрибутов Рождества.