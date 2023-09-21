Жительница эстонской глубинки жалуется, что волость не протягивает руку помощи: если нет инвалидности, нет и транспорта

В редакцию Elu24 обратилась жительница Пыльвамаа Анне (имя изменено, известно редакции), обеспокоенная проблемами социального транспорта. Ее вызвали в тартускую поликлинику Марьямыйза для обследования в связи с проблемами с сердцем. Назначить все необходимые обследования в один день не удалось, поэтому ей пришлось ездить в Тарту несколько раз. «Однако я никак не могла попасть в Тарту в указанное время, и мне пришлось перенести время визита, так как моя дочь не могла отпроситься с работы в этот день, чтобы отвезти меня на обследование. Никакой помощи от волости Пыльва с транспортом я не получила. Возникает вопрос, как одиноким пенсионерам и семьям без машины попасть в Тарту на обследование?» - спрашивает Анне, добавляя, что если будет введен налог на автомобили, то она сильно сомневается, что ее дочь сможет иметь машину.