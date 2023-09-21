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Жительница эстонской глубинки жалуется, что волость не протягивает руку помощи: если нет инвалидности, нет и транспорта

Трийн Роос
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Фото: Sille Annuk

Как добраться из сельской местности к врачу в Тарту, если в семье нет автомобиля, а общественный транспорт невозможно использовать из-за состояния здоровья? «Идти до автобусной остановки для меня слишком тяжело из-за болезни, но когда я позвонила в волостную управу, мне сказали, что я должна пользоваться общественным транспортом», - говорит жительница Пыльвамаа, которая утверждает, что транспорт предоставляется только людям с инвалидностью. «Просто пожилому человеку с проблемами со здоровьем, не имеющему инвалидности, отказывают». В управе говорят, что у них есть социальный транспорт и что человек должен сам частично оплачивать его, пишет Elu24.

В редакцию Elu24 обратилась жительница Пыльвамаа Анне (имя изменено, известно редакции), обеспокоенная проблемами социального транспорта. Ее вызвали в тартускую поликлинику Марьямыйза для обследования в связи с проблемами с сердцем. Назначить все необходимые обследования в один день не удалось, поэтому ей пришлось ездить в Тарту несколько раз. «Однако я никак не могла попасть в Тарту в указанное время, и мне пришлось перенести время визита, так как моя дочь не могла отпроситься с работы в этот день, чтобы отвезти меня на обследование. Никакой помощи от волости Пыльва с транспортом я не получила. Возникает вопрос, как одиноким пенсионерам и семьям без машины попасть в Тарту на обследование?» - спрашивает Анне, добавляя, что если будет введен налог на автомобили, то она сильно сомневается, что ее дочь сможет иметь машину.

«В сельской местности ты как на острове. Автобус ходит всего пару раз в день. А остановка находится в двух километрах от моего дома. У меня больное сердце и это расстояние слишком велико, поэтому я не могу ездить к врачу на общественном транспорте», - говорит Анне, которая считает, что административная реформа и создание в результате нее крупной волости Пыльва еще больше осложнили жизнь.

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