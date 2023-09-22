Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 сентября: благоприятная атмосфера или проблемы в семье?

Дева

День связан со значительным прогрессом в ходе профессиональных дел, серьезной победой над конкурентами. Девы сегодня могут справиться с решением задач, которые оказались не по зубам более опытным коллегам, а также довести до победного конца проекты, от которых некогда отказались признанные мастера. Однако, почивая на лаврах, не забывайте наблюдать за происходящим вокруг: совершенно неожиданно могут открыться возможности, сулящие золотые горы!

Есть шанс навести порядок в семейных делах, примирить поссорившихся родственников, наладить отношения с детьми. Сегодня вы занимаете по отношению к окружающим несколько «родительскую» позицию, но опека не выглядит навязчивой и чрезмерной, так что поводов для ссор не будет.

Весы

Весы могут столкнуться с серьезными семейными проблемами: разногласия с родственниками значительны, найти общий язык очень непросто. Отчасти такая ситуация возникает потому, что вы всерьез увлечены профессиональными делами и уделяете близким довольно мало внимания. Однако, если вы вовремя объясните причину своих поступков, то наверняка сможете достичь компромисса.

Успех в работе ожидает всех, кто готов принимать смелые решения, брать на себя ответственность за реализацию необычных идей. День подходит для проведения деловых переговоров, однако торопиться с подписанием документов, особенно долгосрочных контрактов, не стоит.

Скорпион