Вот это красотка! 58-летняя Элизабет Херли показала шикарные формы в прозрачном комбинезоне

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 20 сентября опубликовала в Instagram ролик, для которого снялась в одежде от своего именного бренда Elizabeth Hurley Beach, пишет Гордон.
«Тихие ночи в комбинезоне от Elizabeth Hurley Beach», – написала она.
Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.