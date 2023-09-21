Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Вот это красотка! 58-летняя Элизабет Херли показала шикарные формы в прозрачном комбинезоне

Limon.ee
Facebook
Comments
Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 20 сентября опубликовала в Instagram ролик, для которого снялась в одежде от своего именного бренда Elizabeth Hurley Beach, пишет Гордон.

«Тихие ночи в комбинезоне от Elizabeth Hurley Beach», – написала она.

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх