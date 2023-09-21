Королева Камилла вышла в свет в украшениях Елизаветы II и вывела британцев из себя

Королева Великобритании Камилла. Фото: Hannah Mckay

Вкупе с бриллиантовым колье и серьгами с сапфирами наряд Камиллы был крайне похож на один из выходов в свет самой Елизаветы II.

И хотя выглядела Камилла по-королевски роскошно, поклонники от ее внешнего вида оказались совсем не в восторге. Они уверены, что таким образом супруга Карла III пытается переплюнуть его мать - что, в общем-то, кажется невероятно абсурдным, и уже устроили чуть ли не битву образов.

Королева Камилла и король Великобритании Карл III. Фото: Hannah Mckay

«На нашей Королеве лучше смотрелись серьги и колье. У Камиллы нет изящества», «Камилла - не королева, ей не следует носить королевские украшения», «Ее Величество выглядела лучше», «Ей это не идет... Королева была культовой. Пожалуйста, перестаньте их сравнивать», - написали читатели британского издания Daily Mail.