ДРАМА С МЮСЛИ ⟩ Рецепт, которым поделилась эстонский семейный врач, вызвал справедливую критику

В среду вечером Кармен Йоллер, семейный врач и член правления Союза семейных врачей Эстонии, поделилась на платформе X (бывший Twitter) рецептом домашних мюсли. Ингредиенты простые: овсяные хлопья, орехи, сухофрукты, а также подслащенные кукурузные хлопья с медом и с шоколадом.
«Однажды кто-то попросил у меня рецепт мюсли, - подписала Йоллер фотографию с ингредиентами своих домашних мюсли. - Всего 2,7 кг, около 420 ккал/100 г. Порция 50-60 г. Стоимость 14,25 евро (около 5,25 евро/кг), ингредиенты набираем сами (варьируются). На нашу семью хватает примерно на 10-12 завтраков».