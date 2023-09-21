ДРАМА С МЮСЛИ ⟩ Рецепт, которым поделилась эстонский семейный врач, вызвал справедливую критику

«Я поражена высокомерной реакцией на мой вчерашний пост. У нас много семей, которые испытывают экономические трудности и не знают, как это сделать», - заявила Кармен Йоллер в социальных сетях. Опубликованный рецепт мюсли вызвал неожиданную полемику в социальных сетях.