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ДРАМА С МЮСЛИ ⟩ Рецепт, которым поделилась эстонский семейный врач, вызвал справедливую критику

Limon.ee
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Семейный врач Кармен Йоллер.
Семейный врач Кармен Йоллер. Фото: Madis Veltman

«Я поражена высокомерной реакцией на мой вчерашний пост. У нас много семей, которые испытывают экономические трудности и не знают, как это сделать», - заявила Кармен Йоллер в социальных сетях. Опубликованный рецепт мюсли вызвал неожиданную полемику в социальных сетях.

В среду вечером Кармен Йоллер, семейный врач и член правления Союза семейных врачей Эстонии, поделилась на платформе X (бывший Twitter) рецептом домашних мюсли. Ингредиенты простые: овсяные хлопья, орехи, сухофрукты, а также подслащенные кукурузные хлопья с медом и с шоколадом.

«Однажды кто-то попросил у меня рецепт мюсли, - подписала Йоллер фотографию с ингредиентами своих домашних мюсли. - Всего 2,7 кг, около 420 ккал/100 г. Порция 50-60 г. Стоимость 14,25 евро (около 5,25 евро/кг), ингредиенты набираем сами (варьируются). На нашу семью хватает примерно на 10-12 завтраков».

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