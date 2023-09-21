«Мне нравится, что она чувствует себя комфортно передо мной». Хайди Клум ответила на критику совместных откровенных фото с дочерью

По мнению поклонников, молодой модели слишком рано позировать для таких съемок, кроме того, фотосессию назвали «странной».

Однако Хайди Клум ответила, что она гордится отношениями со своей дочерью, которые позволяют комфортно чувствовать себя в такой ситуации. «Это здорово - делать с ней фотосессии и просто видеть, как ей комфортно рядом со мной, даже когда мы снимаемся в нижнем белье или делаем что-то в этом роде».

«Я горжусь тем, что моя дочь чувствует себя очень комфортно передо мной, потому что не каждый ребенок в мире так может. Мне нравится, что у нас такие прекрасные отношения».

Она также рассказала о том, говорила ли с дочерью на такие темы, как любовь и отношения. «Я пока не давала детям советов о любви. Никто не приходил ко мне с такими вопросами. Но у моей дочери есть парень, они вместе уже четыре года, так что кто я такая, чтобы давать ей советы? Если вы понимаете, о чем я. Я чувствую, что у нее все хорошо. Она счастлива, и это самое главное».

«Нет ничего печальнее, чем видеть грустными своих детей. Поэтому я хочу, чтобы так и осталось», - добавила она.

Лени Клум пошла по стопам своей матери и строит модельную карьеру, которую начала в 2020 году, когда ей было всего 16 лет: она снималась вместе с матерью для обложки журнала Vogue Germany. Сегодня на ее счету есть много модельных проектов и рекламных кампаний брендов, однако ее часто критикуют. Некоторые пользователи считают девушку nepo babу: о Лени нередко говорят, что своей карьерой она обязана популярности и связям матери.