Известный певец подал на развод со своим мужем после 17 лет брака

Австралийский певец, фронтмен известной в 2000-х группы Savage Garden Даррен Хейз подал на развод со своим партнером, Ричардом Калленом.

Пара была вместе 17 лет. Как пишет портал TMZ, в понедельник, 18 сентября, Хейз оформил необходимые документы на расторжение брака и подал их в суд. Как причину, музыкант указал «непримиримые разногласия».

Отметим, что о своем разрыве Хейз и Каллен объявили еще в мае этого года, однако официально подали документы только сейчас. Тогда Даррен написал пост, исполненный благодарности экс-мужу за все 17 лет, проведенных вместе.

Также певец ответил на предположения относительно того, почему они разошлись.

«Поскольку люди будут спрашивать, позвольте мне ответить на неприятные вопросы, чтобы навсегда убрать их с дороги – нет, здесь нет никакого скандала, о котором можно было бы сообщить, неверности или вины третьего лица», – сказал тогда Хейз.

Артист добавил, что они остались «лучшими друзьями».

Напомним, что Даррен Хейз и художник Ричард Каллен провели частную церемонию бракосочетания 23 июля 2005 года. 19 июня 2006 года они стали гражданскими партнерами. А после принятия закона о разрешении на женитьбу однополых пар в Калифорнии, Даррен и Ричард официально заключили брак 15 июля 2013 года.