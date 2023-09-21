Погиб мужчина, случайно съехавший с «моста в никуда». Семья подала в суд на Google за недостоверную карту

Washed out ‘Bridge to Nowhere’ on Google Maps route led to driver’s death: Lawsuit



Full story here: https://t.co/hpUPMfQIYk pic.twitter.com/dzaF1w8nJL — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) September 20, 2023

Семья погибшего решила подать в суд на технологическую компанию в связи с его смертью, утверждая, что Google проявила халатность, не отобразив обрушившийся девять лет назад мост на карте.

Паксон, отец двоих детей, умер в сентябре 2022 года после попытки проехать по поврежденному мосту в Хикори, Северная Каролина.

Согласно иску семьи, авария произошла, когда он ехал домой с вечеринки по случаю девятого дня рождения дочери в доме друга и находился в незнакомом районе.

Жена Паксона уже увезла тогда домой двух дочерей, но Паксон остался, чтобы помочь с уборкой.

Family of North Carolina man who died after driving off collapsed bridge is suing Google https://t.co/p1ifGDR7DZ pic.twitter.com/sf66HvXg2C — Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2023