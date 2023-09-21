Филипп Паксон утонул, съехав на своем автомобиле с обрушившегося моста. Его семья утверждает, что трагедия произошла из-за того, что компания Google не обновила свои карты, сообщает RUS TVNET со ссылкой на британскую телерадиокомпанию Би-Би-Си.
Погиб мужчина, случайно съехавший с «моста в никуда». Семья подала в суд на Google за недостоверную карту
Washed out ‘Bridge to Nowhere’ on Google Maps route led to driver’s death: Lawsuit— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) September 20, 2023
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Семья погибшего решила подать в суд на технологическую компанию в связи с его смертью, утверждая, что Google проявила халатность, не отобразив обрушившийся девять лет назад мост на карте.
Паксон, отец двоих детей, умер в сентябре 2022 года после попытки проехать по поврежденному мосту в Хикори, Северная Каролина.
Согласно иску семьи, авария произошла, когда он ехал домой с вечеринки по случаю девятого дня рождения дочери в доме друга и находился в незнакомом районе.
Жена Паксона уже увезла тогда домой двух дочерей, но Паксон остался, чтобы помочь с уборкой.
Family of North Carolina man who died after driving off collapsed bridge is suing Google https://t.co/p1ifGDR7DZ pic.twitter.com/sf66HvXg2C— Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2023
«Он не знает местных дорог, поэтому полагался на Google Maps, надеясь, что они благополучно приведут его домой к жене и дочерям», - говорится в заявлении семьи. «Осторожно ведя машину в темноте и под дождем, он трагически следовал устаревшим указаниям Google, которые привели его, как позже узнала семья, к тому, что уже почти десять лет называют "Мостом в никуда».
Местные жители многократно обращались в Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста в 2013 году.
Представитель Google заявил, что компания рассматривает обвинения.
По данным Charlotte Observer, барьеров, которые обычно блокируют доступ к мосту, не было из-за вандализма.
Семья также подала в суд на три местные компании, утверждая, что они были обязаны построить мост.
«Наши девочки спрашивают, как и почему погиб их папа. Я не могу подобрать слов, которые они могли бы понять, потому что, будучи взрослым человеком, я до сих пор не понимаю, как те, кто отвечал за GPS-указатели и мост, могли действовать таким образом, так мало заботясь о человеческой жизни», - говорится в заявлении жены погибшего Алисии Паксон.
«Наши глубочайшие соболезнования семье Паксон», - заявил AP News представитель Google. «Наша цель - предоставлять точную информацию о маршрутах на Картах, и мы рассматриваем этот иск».