НАСЛЕДИЕ КОРОНАВИРУСА ⟩ Круизные суда, оказавшиеся в ловушке в Таллинне, пополняют казну, но загрязняют окружающую среду

В июле 2020 года было объявлено, что круизные суда Aidaaura и Aidacara немецкой круизной компании AIDA Cruises сделают однодневную остановку в Старом порту Таллинна, пишет Kuuuurija. Позже к ним добавилось судно Aidavita, принадлежащее тому же оператору. Хотя первоначально целью остановки было лишь дозаправка и пополнение запасов продовольствия и напитков, вскоре в прессе возник вопрос о том, почему они все еще дрейфуют в Таллиннском заливе.