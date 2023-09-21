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НАСЛЕДИЕ КОРОНАВИРУСА ⟩ Круизные суда, оказавшиеся в ловушке в Таллинне, пополняют казну, но загрязняют окружающую среду

Кетлин Крузе
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Круизное судно компании AIDA Cruises в Таллинне.
Круизное судно компании AIDA Cruises в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Круизное судно немецкой круизной компании AIDA Cruises уже почти три года стоит в Старом порту Таллинна. Несмотря на то, что сегодня у парома, попавшего в ловушку коронавируса, сменился и владелец, и название, он по-прежнему качается у таллиннского причала. Загрязняет ли и насколько большой круизный лайнер окружающую среду и какими налогами судно наполняет казну Эстонии?

В июле 2020 года было объявлено, что круизные суда Aidaaura и Aidacara немецкой круизной компании AIDA Cruises сделают однодневную остановку в Старом порту Таллинна, пишет Kuuuurija. Позже к ним добавилось судно Aidavita, принадлежащее тому же оператору. Хотя первоначально целью остановки было лишь дозаправка и пополнение запасов продовольствия и напитков, вскоре в прессе возник вопрос о том, почему они все еще дрейфуют в Таллиннском заливе.

В то время Сирле Арро, руководитель по маркетингу Таллиннского порта, сказала, что большинство круизов не совершались в разгар коронавирусного лета, поэтому суда ищут место для стоянки и дожидаются лучших времен. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, один из паромов и сегодня стоит в Таллиннском порту. Судна той же компании ушли из Таллиннского залива в июле и сентябре 2021 года.

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