ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто во что горазд: яркая публика собралась на открытии осеннего сезона в Stockmann

Stockmann, которому в этом году исполнилось 30 лет, представил модные тенденции осени-зимы 2023-2024. В этом сезоне качество и комфорт вновь стали ключевыми словами. Правда, некоторые гостьи на показе с грустью отметили, что на подиуме было очень мало цветов. Большая часть одежды была представлена в черно-серых красках.