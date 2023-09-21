Шоумен Максим Галкин разместил в Instagram новое фото, на котором запечатлен в обнимку со своей женой, с певицей Аллой Пугачевой.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ ⟩ Галкин показал пляжное фото с Пугачевой. Супруги снялись в обнимку на берегу моря в Тель-Авиве
Максим Галкин отметил, что снимок был сделан наступившей осенью в Тель-Авиве (Израиль), где они проживают с 2022 года.
Артист отключил возможность подписчикам комментировать его публикацию. На фото пара запечатлена на пляже.
Напомним, после того, как в России началась травля Галкина, который публично осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, супруги вместе с детьми покинули родину и переехали в Израиль.