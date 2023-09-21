«Прическа, от которой будем сходить с ума этой осенью!» Эксперты рассказали о стрижке, которая подходит всем

По словам экспертов Vogue, трендовая прическа представляет собой мягкую многослойную стрижку, которая почти всегда сочетается с тонкой челкой или более короткими волосами, обрамляющими лицо. При этом волосы «естественным образом принимают форму, позволяя обходиться без укладки», что «идеально для тех, кто хочет выглядеть хорошо без усилий».

В публикации отмечается, что то, насколько удачной получится стрижка, зависит от «внимания к деталям», поэтому «лучше довериться профессионалу», иначе «все будет испорчено, если стрижку выполнят неправильно».

Эксперты подчеркивают, что идеальная стрижка Hush не содержит прямых линий, поэтому опытные мастера вместо ножниц используют бритву. По словам стилистов, если волосы будут слишком тяжелые, они потеряют мягкость и легкость, которые являются ключевыми в этой стрижке.