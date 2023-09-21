ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ Зоозащитник пробрался на крупную эстонскую птицеферму: что там творится на самом деле

Зоозащитники из неправительственной организации Nähtamatud Loomad, привлекающие внимание общества к недостаткам промышленного производства яиц, в начале года поняли, что акций и митингов уже недостаточно, и решили показать потребителям, как производятся яйца на эстонских птицефабриках, сообщает ERR.

MTÜ выбрала трех крупнейших эстонских производителей, на долю которых приходится 95% отечественных яиц от кур, содержащихся в клетках, и направила к ним тайком своего сотрудника.

Яйца между мертвыми курами на ленте. Фото: Kuvatõmmis saatest

Первой на разведку отправилась Мирьям Някк, специалист по защите животных компании Nähtamatute Loomad, ранее работавшая в отделе защиты пострадавших диких животных в Таллиннском зоопарке и Агентстве по охране окружающей среды. В кампанию Dava Foods она попала по объявлению о работе еще в феврале, сообщает ERR.

«Потом стало ясно, что страдания и ужасы, которые там происходят, носят системный характер. Это не просто случайные вещи, которые иногда происходят, это то, как построена система», - сказал Някк в интервью программе. За это время она успела побывать на разных птицефермах.

«Я должна честно сказать, что эти кадры шокировали и нас, и нам было очень тяжело их смотреть», - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге. Кровавые трупы среди живых птиц, каннибализм, нехватка места, паразиты и травмы - все это было видно на кадрах, которые засняла зоозащитница.