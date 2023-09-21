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ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ ⟩ Зоозащитник пробрался на крупную эстонскую птицеферму: что там творится на самом деле

Limon.ee
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Сотрудник организации по защите животных Nähtamatud Loomad в течение длительного времени работал на трех крупнейших эстонских птицефермах и вернулся с ужасающими кадрами и наблюдениями.
Сотрудник организации по защите животных Nähtamatud Loomad в течение длительного времени работал на трех крупнейших эстонских птицефермах и вернулся с ужасающими кадрами и наблюдениями. Фото: Kuvatõmmis saatest

На этой неделе в программе «Pealtnägija» подробно рассматривались птицефермы, на которых в течение длительного времени в качестве временного работника трудился зоозащитник из организации Nähtamatud Loomad. «Я должна честно сказать, что эти кадры шокировали и нас, и нам было очень тяжело их смотреть», - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге в интервью «Pealtnägija».

Зоозащитники из неправительственной организации Nähtamatud Loomad, привлекающие внимание общества к недостаткам промышленного производства яиц, в начале года поняли, что акций и митингов уже недостаточно, и решили показать потребителям, как производятся яйца на эстонских птицефабриках, сообщает ERR

MTÜ выбрала трех крупнейших эстонских производителей, на долю которых приходится 95% отечественных яиц от кур, содержащихся в клетках, и направила к ним тайком своего сотрудника.

Яйца между мертвыми курами на ленте.
Яйца между мертвыми курами на ленте. Фото: Kuvatõmmis saatest

Первой на разведку отправилась Мирьям Някк, специалист по защите животных компании Nähtamatute Loomad, ранее работавшая в отделе защиты пострадавших диких животных в Таллиннском зоопарке и Агентстве по охране окружающей среды. В кампанию Dava Foods она попала по объявлению о работе еще в феврале, сообщает ERR.

«Потом стало ясно, что страдания и ужасы, которые там происходят, носят системный характер. Это не просто случайные вещи, которые иногда происходят, это то, как построена система», - сказал Някк в интервью программе. За это время она успела побывать на разных птицефермах.

«Я должна честно сказать, что эти кадры шокировали и нас, и нам было очень тяжело их смотреть», - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге. Кровавые трупы среди живых птиц, каннибализм, нехватка места, паразиты и травмы - все это было видно на кадрах, которые засняла зоозащитница.

Представители фермерских хозяйств утверждают, что такая съемка сама по себе представляет биологическую опасность

Аллан Тохвер и Прийт Мялксоо управляют крупнейшим в Эстонии производителем яиц Dava Foods Estonia, который принадлежит датскому сельскохозяйственному концерну и использует бренд Eggo.

«Человек, снимавший все это, очень серьезно нарушил правила биобезопасности, в пищевой промышленности и на птицефабриках запрещено входить с телефоном и другим оборудованием», - сказал Мялксоо в среду вечером в программе «Pealtnägija».

Прийт Мялксоо
Прийт Мялксоо Фото: Kuvatõmmis saatest

«Соблюдая правила безопасности мы пытаемся не допустить куриный грипп, сальмонеллу, эти вирусы и бактерии могут проникать в помещение с различных устройств, например, с мобильного телефона. Телефон все время был при зоозащитнице, мы не знаем какие вирусы и бактерии могли быть на его поверхности. На самом деле существовал очень высокий риск того, что 300 тысяч кур могли погибнуть из-за ее деятельности», - сказал Тохвер в интервью программе.

Смотри передачу целиком!

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