Астролог Глоба назвала знаки Зодиака, у которых до конца сентября исполнятся мечты и желания

По словам астролога, на везение и исполнения желаний повлияет транзит Урана, который планета совершает в знаке Тельца. Именно это движение по зодиакальному кругу будет способствовать крупным переменам и инновациям, а Венера положительно повлияет на денежные отношения.

Первым из счастливчиков, которым благоволит Уран, является Телец. Представители знака давно и упорно трудились ради своей мечты. Именно в последнюю декаду сентября рожденные под этим созвездием получат все возможности для ее исполнения.

Два другие знака, которых ангел хранитель укроет своим крылом, Львы и Стрельцы. Для первых откроются возможности получить деньги на осуществление своей мечты. Их ждут дорогостоящие подарки и признания в любви. Настроение у Львов будет просто прекрасным, а энергия и уверенность позволят совершить выдающийся рывок на пути к успеху.