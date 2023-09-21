ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мокрые кофты и рваные гольфы – в Таллинне прошел необычный показ мод

Вчера, 20 сентября, в 19:00 в квартале Крулля прошел показ мод, но это был не обычный показ, а целый перформанс: танцы, обливания водой и другие необычные вещи, которые не увидишь на классическом показе мод.

«В шоу, посвященном дизайну одежды, примут участие самые разные амбициозные дизайнеры из Эстонии. Они зададут вопросы, которые мы еще не успели задать. Они найдут решения, которые мы не знали, что нужно искать. Они создают бизнес с помощью инструментов, которыми мы еще не умели пользоваться. Они решают бесчисленные задачи и при этом находят способы увеличения производственных возможностей», - гласит в программе мероприятия.

Смотрите галерею, чтобы узнать, как прошел показ мод!

На показе мод, а точнее, модном спектакле, можно было насладиться работами Эстонских дизайнеров и брендов: Лийса Канемяги, Ewald, iLLIMOR и Woolish.