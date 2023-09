UNIVERSAL MUSIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ! ⟩ Эстонская певица Майан поразила поклонников двуязычным треком: но самое удивительное – клип!

Майан Ломп стала известна благодаря участию в эстонском нацотборе на Евровидение - Eesti Laul 2017, когда она вместе с Карлом-Кристианом Кингом заняла четвертое место с песней HaveYou Now. После этого Майан подписала контракт с Universal Music и выпустила два англоязычных сингла - Say it First и Scissors. Затем последовал эстонский релиз синглов Sinise leegiga и Palava pudru, который продемонстрировал большой талант Майан как автора песен, поскольку обе песни заняли высокие позиции на местном радио и в цифровых чартах. Осенью прошлого года Майан вернулась к более широкой аудитории с латиноамериканским звучанием песни Papi и продолжила в том же стиле в своих последних синглах Seotud и Fuego, в последнем из которых также был задействован Эстони Кохвер из рэп-группы 5MIINUST. В 2022 году Майан приняла участие в Eesti Laul с песней Meeletu.