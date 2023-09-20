UNIVERSAL MUSIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ! ⟩ Эстонская певица Майан поразила поклонников двуязычным треком: но самое удивительное – клип!

Майан: «История стала двуязычной, потому что я почувствовала, что буду менее уязвимой для каждой из аудиторий. Испаноговорящие услышат одну часть, а эстоноговорящие - другую, и что вместе это составит некое целое, которое смогут интерпретировать для себя немногие - те, кто говорит на обоих языках. Кроме того, я чувствую, что это двуязычие уже так важно в моих песнях, и мне нравится писать песни на всех языках, которыми я владею, так что это казалось идеальным вариантом».

По словам Майан, песня посвящена тому чувству или тому моменту времени, когда самое сложное начинание в жизни уже не кажется таким сложным, потому что всё остальное настолько тяжело, что ты уже не можешь этого вынести: «И вот ты дома, ты один, тебе страшно, и когда становится легче, ты радуешься, что эта тяжесть осталась позади».

Видеоклип на песню был снят летом - несколько дней смеха, слез, пения, купания, еды, солнечных ванн и всего того, что было между героями. Различные места в клипе имеют особый смысл в сердце Майан, который она оставляет для своих родных и друзей.

Майан Ломп стала известна благодаря участию в эстонском нацотборе на Евровидение - Eesti Laul 2017, когда она вместе с Карлом-Кристианом Кингом заняла четвертое место с песней HaveYou Now. После этого Майан подписала контракт с Universal Music и выпустила два англоязычных сингла - Say it First и Scissors. Затем последовал эстонский релиз синглов Sinise leegiga и Palava pudru, который продемонстрировал большой талант Майан как автора песен, поскольку обе песни заняли высокие позиции на местном радио и в цифровых чартах. Осенью прошлого года Майан вернулась к более широкой аудитории с латиноамериканским звучанием песни Papi и продолжила в том же стиле в своих последних синглах Seotud и Fuego, в последнем из которых также был задействован Эстони Кохвер из рэп-группы 5MIINUST. В 2022 году Майан приняла участие в Eesti Laul с песней Meeletu.