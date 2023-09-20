99 лет назад в Эстонии был запущен первый электропоезд: так зародился сегодняшний Elron

Первый электропоезд с Балтийского вокзала в Таллинне отправился 20 сентября 1924 года в 11:15.

99 лет спустя по всей Эстонии курсирует 38 электрических и дизельных поездов, перевозящих около 8 миллионов пассажиров в год на работу, в школу, домой или в гости. Спасибо вам, дорогие попутчики!» - сказано на странице Elron в Facebook.