99 лет назад в Эстонии был запущен первый электропоезд: так зародился сегодняшний Elron

А вы знали, что 99 лет назад, 20 сентября 1924 года с Балтийского вокзала отправился первый электропоезд?
Первый электропоезд с Балтийского вокзала в Таллинне отправился 20 сентября 1924 года в 11:15.
«Это было начало сегодняшнего предприятия Elron. На торжественном открытии первого в странах Балтии электропоезда присутствовали глава государства молодой Эстонской Республики Фридрих Акель и члены правительства.
99 лет спустя по всей Эстонии курсирует 38 электрических и дизельных поездов, перевозящих около 8 миллионов пассажиров в год на работу, в школу, домой или в гости. Спасибо вам, дорогие попутчики!» - сказано на странице Elron в Facebook.
В 1923 году началась электрификация участка Таллин - Пяэскюла. Электропоезда на участке запустили 21 сентября 1924 года.