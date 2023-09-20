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99 лет назад в Эстонии был запущен первый электропоезд: так зародился сегодняшний Elron

Limon.ee
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Здание Балтийского вокзала, 7 июня 2012 года.
Здание Балтийского вокзала, 7 июня 2012 года. Фото: Andres Haabu/Pm/scanpix Baltics

А вы знали, что 99 лет назад, 20 сентября 1924 года с Балтийского вокзала отправился первый электропоезд?

Первый электропоезд с Балтийского вокзала в Таллинне отправился 20 сентября 1924 года в 11:15.

«Это было начало сегодняшнего предприятия Elron. На торжественном открытии первого в странах Балтии электропоезда присутствовали глава государства молодой Эстонской Республики Фридрих Акель и члены правительства.

99 лет спустя по всей Эстонии курсирует 38 электрических и дизельных поездов, перевозящих около 8 миллионов пассажиров в год на работу, в школу, домой или в гости. Спасибо вам, дорогие попутчики!» - сказано на странице Elron в Facebook.

В 1923 году началась электрификация участка Таллин - Пяэскюла. Электропоезда на участке запустили 21 сентября 1924 года.

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