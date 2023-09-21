Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября: кому-то проблемы, кому-то – головокружительный успех

Скорпион

С профессиональной точки зрения день весьма непростой. Перед Скорпионами стоят весьма серьезные проблемы, требующие необычного, творческого подхода – типовые решения, увы, вам не подойдут. К счастью, можно не сомневаться в том, что ваши идеи будут одобрены руководством, а коллеги охотно протянут руку помощи в трудный момент. Состояние финансовых дел стабильно, ожидаемые платежи поступят вовремя.

Удачный день для поездок, необычного отдыха, посещения общественных мероприятий. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание, однако это не вызовет у вас ни малейшего дискомфорта. Вероятна встреча с человеком, который вам очень симпатичен. С признанием в своих чувствах спешить не рекомендуется.

Стрелец

Осторожнее с долгосрочными проектами: сегодня вы склонны переоценивать свои возможности и видеть в радужном свете даже не слишком благоприятные ситуации. Самостоятельные действия предпринимайте осторожно, избегая суеты и спешки; если же вы работаете в сплоченной команде или под руководством человека, к которому испытываете неподдельное уважение, старайтесь не терять времени попусту, не откладывайте выполнение полученных распоряжений.

Благоприятный день для общения с близкими людьми, примирения после ссоры, восстановления прерванных отношений. Влюбленных ожидают приятные известия.

Козерог