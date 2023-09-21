Новый скандал вокруг автошколы Atlanta: «Он хотел 240 евро за экзамен по вождению»

Несколько лет назад Postimees писал об одном из инструкторов автошколы Atlanta. Тогда инструктора обвинили в домогательствах по отношению к своим ученицам, а он все опровергал. Недавно в редакцию Limon.ee обратилась еще одна ученица этой автошколы, у которой тоже возникли проблемы с ее инструктором.

В 2021 году Диана (имя изменено, известно редакции) пошла в автошколу Atlanta с целью поскорее сдать на права. «Все начиналось хорошо. Я прошла весь курс обучения, сдала все экзамены по теории и съездила на скользкое вождение. Мне, по сути, оставались только экзамены по вождению в автошколе и в регистре (ARK - прим. ред.)», - вспоминает она.

Инструктора по вождению Диане предоставила автошкола, но кроме имени не сказала ни фамилии, ни номера телефона. Поэтому ученице пришлось самой искать данные инструктора Константина (имя изменено, известно редакции), чтобы связаться с ним.

«Он брал меня за руки, будто специально пытался потрогать меня». Снимок иллюстративный. Фото: RomanR/Shutterstock

Первые занятия по вождению проходили на ура, но со временем стали проявляться странные тенденции. «Если во время вождения мне надо было где-то повернуть, что я могла делать не слишком уверенно, то он брал меня за руки, якобы чтобы правильно направить. Это было очень неприятно, как будто он специально пытался трогать мои руки», - вспоминает первые звоночки Диана.

«Он настаивал на трехчасовых занятиях»