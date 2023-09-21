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Новый скандал вокруг автошколы Atlanta: «Он хотел 240 евро за экзамен по вождению»
Комментарий автошколы и Департамента транспорта
«После всего произошедшего я год не могла вернуться в автошколу. Это все очень сильно пошатнуло мою самооценку», - поделилась Диана. Снимок иллюстративный. Фото: Dragana Gordic/Shutterstock
Седа Дунгурова
, репортер
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Несколько лет назад Postimees писал об одном из инструкторов автошколы Atlanta. Тогда инструктора обвинили в домогательствах по отношению к своим ученицам, а он все опровергал. Недавно в редакцию Limon.ee обратилась еще одна ученица этой автошколы, у которой тоже возникли проблемы с ее инструктором. 

В 2021 году Диана (имя изменено, известно редакции) пошла в автошколу Atlanta с целью поскорее сдать на права. «Все начиналось хорошо. Я прошла весь курс обучения, сдала все экзамены по теории и съездила на скользкое вождение. Мне, по сути, оставались только экзамены по вождению в автошколе и в регистре (ARK - прим. ред.)», - вспоминает она.

Инструктора по вождению Диане предоставила автошкола, но кроме имени не сказала ни фамилии, ни номера телефона. Поэтому ученице пришлось самой искать данные инструктора Константина (имя изменено, известно редакции), чтобы связаться с ним.

«Он брал меня за руки, будто специально пытался потрогать меня». Снимок иллюстративный.
«Он брал меня за руки, будто специально пытался потрогать меня». Снимок иллюстративный. Фото: RomanR/Shutterstock

Первые занятия по вождению проходили на ура, но со временем стали проявляться странные тенденции. «Если во время вождения мне надо было где-то повернуть, что я могла делать не слишком уверенно, то он брал меня за руки, якобы чтобы правильно направить. Это было очень неприятно, как будто он специально пытался трогать мои руки», - вспоминает первые звоночки Диана. 

«Он настаивал на трехчасовых занятиях»

Константин постоянно настаивал на том, чтобы их занятия проходили по три часа. Более того, когда Диана говорила инструктору, что она устала и ей уже тяжело находиться за рулем, его это никак не волновало. «Он заставлял меня откатывать все уроки до конца, даже если я чувствовала, что мне уже нехорошо», - говорит Диана. «Когда мы учились парковаться, он постоянно смеялся надо мной и с неприятным гонором спрашивал: "Ну, поняла уже?"», - в такие моменты Диане было стыдно признаться, что она что-то не запомнила или не поняла. По словам ученицы, инструктор мог перейти на личность и назвать Диану глупой, добавляя, что ей нужно брать больше занятий. 

За три часа Диана платила около 75 евро. Если так посмотреть, то 25 евро за одно занятие - стандартная цена. Но факт того, что за меньшую сумму Константин отказывался проводить занятия, недоумевал Диану. «Я могла сказать, что давайте сделаем занятие покороче, потому что у меня не так много денег с собой. Но на это он отвечал, что мы подъедем к банкомату, и я смогу снять недостающую сумму».

Диана сильно уставала во время трехчасовых занятий по вождению. Снимок иллюстративный.
Диана сильно уставала во время трехчасовых занятий по вождению. Снимок иллюстративный. Фото: DimaBerlin/Shutterstock

Мы обратились к Департаменту транспорта, где cпециалист по коммуникациям Денес Каттаго объяснил нам: «Согласно постановлению номер 60 § 7 Министерства экономики и коммуникаций, продолжительность одного занятия по теории дорожного движения и вождению составляет 45 минут. Одновременное проведение занятий по теории и обучению управлению автомобилем может составлять не более 90 минут. При этом в течение каждого 90-минутного отрезка времени должен быть предусмотрен обязательный перерыв продолжительностью не менее 15 минут как для инструктора, так и ученика, во время которого учебная деятельность не ведется».

Получается, Константин установил для своих занятий собственные правила, по которым урок может проходить минимум три часа, и не важно, устал ученик или нет. По рассказам Дианы, 15-минутных перерывов у них почти никогда не было. «Мы могли поехать по его каким-то делам. Он уходил, и пока я его ждала, я могла чуть-чуть отдохнуть», - вспоминает она.

Экзамен в автошколе за 240 евро

Экзамен по вождению в автошколе принимал этот же инструктор. Еще до назначения даты экзамена Константин сказал Диане, что она точно его сдаст. Тогда ученица еще не понимала, что на самом деле подразумевалось под этой фразой. Диана с Константином договорились, что они откатают, как обычно, трехчасовое занятие, за время которого успеют сделать и экзамен.  

За экзамен Константин захотел более ста евро. Снимок иллюстративный.
За экзамен Константин захотел более ста евро. Снимок иллюстративный. Фото: RomanR/Shutterstock

Тогда ученица решила поинтересоваться, во сколько ей обойдется два занятия и экзамен по вождению, но сумму, которую озвучил Константин, она никак не ожидала услышать. «Цена за два занятия и экзамен была около 240 евро. И когда я у него спросила, почему так дорого. Он сказал: "Ну смотри, три часа занятия - это сто евро, а остальные сто с лишним - это за то, что я пишу тебе в зачетку, что ты сдала экзамен"», - рассказывает Диана, добавляя, что с таким открытым взяточничеством она сталкивается впервые.

Отказ ученицы от такого варианта не понравился Константину, и он стал давить на Диану и упрекать ее. «Вот я иду к тебе навстречу, а ты такая неблагодарная», - приводит она слова инструктора. Когда же Диана спросила его, каково это - идти после такого экзамена в регистр, где окажется, что она ничего не может, Константин ответил: «Ну ты же не уродина!»

После такого разговора Диане было сложно сдерживать свои эмоции, но она все-таки решила откатать начатое занятие. Сумму, которую изначально назвал ей инструктор, она не стала оплачивать, а просто заплатила за три занятия. После недоэкзамена Диана отправилась в автошколу Atlanta, чтобы рассказать о произошедшем и забрать свои документы. Сотрудница отреагировала, по словам Дианы, наиграно: «Она сделала вид, что удивилась, и пообещала разобраться с инструктором».

Но больше всего Диану удивило то, что в системе было отмечено, что она сдала экзамен. «Может быть, он так хотел загладить свою вину? Но я сказала, что ничего я не сдала и от результата отказываюсь».

Диана отказалась от положительного результата за экзамен. Снимок иллюстративный.
Диана отказалась от положительного результата за экзамен. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Ученице предложили другого инструктора, но, услышав его имя, Диана поняла, что в этой автошколе она оставаться точно не будет. «Я видела в Postimees про него (другого инструктора - прим. ред.) статью, что он домогался своих учениц. И один мой знакомый, который к нему ходил, предупредил: "Если ты девочка, то лучше к нему не ходить"», - рассказывает Диана, добавляя: «После всего произошедшего я год не могла вернуться в автошколу. Это все очень сильно пошатнуло мою самооценку». 

Atlanta: «Мы не слышали о таком ни разу»

В автошколе Atlanta нам сказали, что о таком инциденте, когда инструктор назначает огромную сумму за экзамен, они не слышали ни разу. «Цена за экзамен по вождению равна цене урока, потому что цель - не просто выяснить, "сдал, не сдал", но и исправить ошибки. Опять же, экзамен в школе сильно отличается от экзамена в Департаменте транспорта Эстонии, поскольку целью является понять, насколько ученик усвоил материал и овладел навыками управления автомобилем. Допускаются мелкие ошибки, учитывая, что пока ученик находится в очереди на госэкзамен, он еще успеет отшлифовать свои навыки», - объясняет представитель автошколы Atlanta Ольга Ходус.

Автошкола Atlanta. 
Автошкола Atlanta. Фото: Tairo Lutter

По словам представителя автошколы, произошедшее выглядит как попытка бездоказательно и намеренно оговорить их школу. «Ученик не обратился за помощью к руководству, а мы всегда готовы как поменять инструктора, предоставить возможность присутствия родителей на экзамене, так и обратиться к инструктору не из нашей автошколы. Возможно, произошло недопонимание (не зная имени ученика, не можем уточнить ситуацию и узнать мнение самого инструктора). Скорее всего, ученик был не готов, и ему озвучили примерное количество дополнительных занятий на эту сумму (это 10 уроков). Инструкторы завалены работой и перегружены, поэтому тут злого умысла тоже нет», - говорит она, добавляя, что в автошколе уже был случай, когда инструктор сознательно превышал установленные школой цены. «Он был предупрежден, но поступила вторая жалоба. После этого договор с ним был незамедлительно расторгнут (сейчас работает в другой школе)».

Ольга Ходус уверяет, что «ни одна жалоба или пожелание не остается без внимания! Бывает, не находят общий язык с инструктором. Меняем инструкторов, пока ученик не останется доволен. На первом месте в автошколе стоит качественное и не вызывающее отторжения обучение. Это приоритет».

На самом ли деле автошколу Atlanta волнуют их ученики и имидж самой школы, сложно сказать. Но, учитывая тенденции: домогательства со стороны инструктора, требование огромной суммы денег за зачет по вождению, ответ, скорее всего, «нет».

Напомним, автошколу Atlanta основал отбывающий сейчас заключение бывший сотрудник полиции Сергей Капустин, который неоднократно вступал в отношения с несовершеннолетними девочками, предлагал им за это деньги, кокаин и алкоголь, и изготавливал детское порно.

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