На прошлой неделе Лайма Вайкуле дала интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», где рассказала, почему боится связываться с маэстро Раймондом Паулсом, пишет RUS TVNET.
«Боюсь с ним говорить»: Лайма Вайкуле объяснила, почему уже некоторое время не общается с Раймондом Паулсом
Как сообщалось, в начале августа из жизни ушла любимая супруга композитора Лана. Лайма рассказала, что после смерти Ланы она не общалась с Паулсом, только с его дочерью Анете.
«Я до сих пор с ним не общалась, я даже боюсь с ним говорить, я говорю только с его дочкой. Я уверена, что это страшная утрата и то, что он чувствует - это, должно быть, очень тяжело.
Мне страшно с ним встречаться. Как себя вести, я не знаю, потому что говорить об этом невозможно, а не говорить - некрасиво, вот как быть?» - задается в интервью риторическим вопросом Лайма Вайкуле.