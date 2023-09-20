«Боюсь с ним говорить»: Лайма Вайкуле объяснила, почему уже некоторое время не общается с Раймондом Паулсом

Как сообщалось, в начале августа из жизни ушла любимая супруга композитора Лана. Лайма рассказала, что после смерти Ланы она не общалась с Паулсом, только с его дочерью Анете.

«Я до сих пор с ним не общалась, я даже боюсь с ним говорить, я говорю только с его дочкой. Я уверена, что это страшная утрата и то, что он чувствует - это, должно быть, очень тяжело.