НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО! ⟩ Пара продала дом, забрала детей из школы и отправилась в путешествие по миру

Карл сказал: «Мы знали только, что хотим увезти детей в Лапландию".

Семья отправилась в Кале в ноябре в 2022 году и проехала через Францию, останавливаясь у военных мемориалов в Дюнкерке и Ипре. Затем они поехали в Скандинавию и добрались до Лапландии к Рождеству, а затем провели Новый год в Хельсинки.

Семья в деревне Санта-Клауса в Лапландии Фото: Carl Jackson / SWNS

Они также исследовали восточную Европу, прежде чем пролететь над Пертом в Австралию и Бали, а затем вернулись в Европу, чтобы посетить Грецию и Италию. В течение всей поездки у семьи не было конкретного плана, и они почти ничего не бронировали. Зато они говорят, что просто просыпаются и едут.

Карл сказал: «У нас была мечта показать нашим детям мир и продемонстрировать, что реальный мир существует после Covid. Мы хотим, чтобы они были беспристрастными. Иногда средства массовой информации и новости могут быть всем скучны и негативны, мы хотели продемонстрировать им, что можно пойти туда и получить отличные впечатления. И для этого не нужно тратить кучу денег».

Во время поездки пара учила своих детей дома, и их поддерживала школа, где учатся их дети, предоставившая им онлайн-ресурсы.

Карл продолжил: «Мы договорились о встрече с директором школы наших детей и ждали, пока он нас отругает. На удивление он меня поддержал, даже сказал, что делал нечто подобное. У нас гораздо более расслабленный режим, чем в их школе. Это не из восьми до трех, максимум три-четыре дня в неделю. Мы искренне верим, что у них более ценное образование благодаря всему этому новому культурному опыты».

Для Мэйси, Пиппы и Марли эта поездка была мечтой, увенчавшейся тем, что Марли получил футболку Top Gun с подписью самого Тома Круза, пока семья находилась в Риме.

Семья вернулась в Англию в августе в 2023 году, как раз в то время, когда Мэйси пошла в среднюю школу.

Отец семейная жарит блинчики. Январь 2023 года. Фото: Carl Jackson / SWNS