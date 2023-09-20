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Житель Тарту, сменивший мобильного оператора, получил странный звонок: на русском языке ему сказали...

Трийн Роос
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Фото: Shutterstock

Яанус, молодой человек из Тарту, недавно сменил телефонного оператора. «Я перешел из Tele2 в Telia, и после перехода мне поступил подозрительный звонок на русском языке», - рассказывает он, добавляя, что раньше ему никогда не звонили с незнакомых номеров. «Как они узнали мой номер именно сейчас?» - спрашивает он. По словам представителей Telia, причина не в смене оператора, и подобный звонок от мошенников может поступить в любой момент, пишет Elu24.

Яанус, недавно сменивший оператора, недоумевает, как он мог получить звонок от мошенников на русском языке сразу после того, как стал клиентом Telia. «Раньше я был клиентом Tele2, но мне пришлось сменить оператора, так как я живу в сельской местности, а Tele2 не имеет здесь хорошего покрытия», - рассказал он в разговоре с Elu24.

«Выбрал Telia. И как только я оказался в сети нового оператора, мне позвонили мошенники», - рассказывает Яанус. «Мне сказали по-русски, что звонят из полиции и что я нарушил что-то. Я немного понимаю по-русски. Я им сказал, что эстонская полиция не говорит по-русски и не звонит таким образом», - рассказывает он, недоумевая, откуда у мошенников его номер. «Раньше мне никогда не поступали такие звонки».

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