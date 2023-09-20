Яанус, молодой человек из Тарту, недавно сменил телефонного оператора. «Я перешел из Tele2 в Telia, и после перехода мне поступил подозрительный звонок на русском языке», - рассказывает он, добавляя, что раньше ему никогда не звонили с незнакомых номеров. «Как они узнали мой номер именно сейчас?» - спрашивает он. По словам представителей Telia, причина не в смене оператора, и подобный звонок от мошенников может поступить в любой момент, пишет Elu24.
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Житель Тарту, сменивший мобильного оператора, получил странный звонок: на русском языке ему сказали...
Яанус, недавно сменивший оператора, недоумевает, как он мог получить звонок от мошенников на русском языке сразу после того, как стал клиентом Telia. «Раньше я был клиентом Tele2, но мне пришлось сменить оператора, так как я живу в сельской местности, а Tele2 не имеет здесь хорошего покрытия», - рассказал он в разговоре с Elu24.