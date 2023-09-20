Жительница Таллинна в бешенстве из-за сбоев в работе сайта IKEA: «Что-либо выбрать и тем более купить невозможно!»

Случалось ли такое, что вам нужно что-то купить вот прямо в этот момент, а сайт нужного магазина, как назло, зависает? Наверняка такое было с каждым. И как же в этот момент не разозлиться на предприятие, на сайте которого вот уже битый час не выходит ничего посмотреть! Так случилось и с жительницей Таллинна Анной, которая недавно переехала в новое жилье и постепенно приобретает необходимые предметы интерьера.