Случалось ли такое, что вам нужно что-то купить вот прямо в этот момент, а сайт нужного магазина, как назло, зависает? Наверняка такое было с каждым. И как же в этот момент не разозлиться на предприятие, на сайте которого вот уже битый час не выходит ничего посмотреть! Так случилось и с жительницей Таллинна Анной, которая недавно переехала в новое жилье и постепенно приобретает необходимые предметы интерьера.
Жительница Таллинна в бешенстве из-за сбоев в работе сайта IKEA: «Что-либо выбрать и тем более купить невозможно!»
Анна рассказала редакции Limon.ee, что у производителя шведской мебели искала журнальный столик и шкаф, но из-за сбоев в работе сайта IKEA сделать этого не смогла. В итоге почти сразу она нашла подходящий шкаф в другой фирме и успешно его приобрела.
По ее словам, сбои на странице IKEA происходят регулярно. «Сайт падает и в будни, и в выходные. Днем не получается много времени уделить поиску всего нужного в Сети, поэтому чаще захожу на их сайт ближе к вечеру», - рассказывает Анна.
Сначала она думала, что, возможно, проблема глобальная, и сайт плохо работает на страницах разных стран. «Но оказалось, что шведская версия сайта IKEA работает исправно. Я бы даже сказала - летает! Получается, что проблема локальная», - рассуждает жительница Таллинна.
Она отметила, что пользуется многими сайтами, интернет в ее доме - очень важный элемент, поэтому проблему с подключением к Сети можно исключить сразу.
«Что-либо выбрать или тем более купить невозможно! Я прохожу разные градации страдания: от очень медленно загружающейся страницы до "Ошибка! Страница не найдена". Больше всего раздражает, когда страница якобы загрузилась, но ты остаешься на прежней странице, обновляешь браузер и - ура! Сайт лег!», - делится Анна.
Она была уверена, что где-то увидит какое-то извещение о сбое сервера или о временной профилактике. «Какой-нибудь банальный баннер, а не игнорирование проблемы. Поскольку нигде не появляется никаких статей или объявлений о неисправности, иной раз думаешь, что это какая-то мистика», - говорит Анна.
Мы обратились за комментарием к представителю IKEA. Рената Данте, руководитель отдела корпоративного обслуживания IKEA Baltikum, принесла клиенту извинения от лица компании.
«Недавно мы обновили и улучшили функциональность нашего сайта, что могло привести к некоторым перебоям в его использовании. Мы будем и впредь заботиться о том, чтобы клиенты, совершающие покупки через интернет, получали удовольствие от нахождения на нашей странице, и сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Мы еще раз приносим извинения за причиненные неудобства», - прокомментировала ситуацию с интернет-страницей IKEA Рената Данте.
Сотрудники редакции также заметили, что и приложение IKEA Eesti не отличается быстротой работы. Если зайти в него и листать страницы с товарами, можно заметить, что лента двигается не плавно, а с небольшими перерывами. Казалось бы - не такая большая проблема, но когда потенциальный клиент видит такую работу приложения, захочется ли ему долго в нем сидеть и искать что-то подходящее, учитывая, что через несколько минут такого серфинга просто начинает кружится голова?
А вы замечали сбои в работе интернет-страницы и приложения IKEA?