СМОТРИ ⟩ Чета Розиманнус отмечает красивую дату: «Он танцевал со мной до утра и пел до срыва голоса»

«Двадцать пять лет назад, когда вместо iPhone были пейджеры, новости передавались по факсу, а не через социальные сети, и вместо того, чтобы воспользоваться приложением Bolt, чтобы добраться из центра города до Нымме, нужно было стоять на беспрерывном ветру рядом с Виру в ожидании маршрутки, этот человек вошел в мою жизнь длинной сентябрьской ночью. Он пришел и остался. И с того момента все понеслось на полной скорости», - пишет Кейт Пентус-Розиманнус в социальных сетях, делясь ностальгическими фотографиями.

20 сентября Кейт Пентус и Рейн Розиманнус отмечают 25-летие своей совместной жизни.

«Он обнимал меня, любил и пытался приручить. Он съел со мной ни один пуд соли. Он танцевал со мной до утра и пел до срыва голоса. Он сделал меня счастливой и подарил мне крылья. Он дал дом моему сердцу», - пишет Пентус-Розиманнус. «Есть так много всего, за что его благодарить».

Пара, прожившая вместе 25 лет, официально оформила свой союз в 2012 году в Яановской церкви в Таллинне.