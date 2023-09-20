«Он танцевал со мной до утра и пел до срыва голоса. Он сделал меня счастливой и подарил мне крылья», - пишет Кейт Пентус-Розиманнус в проникновенном посте в социальной сети, отмечающая 25-летие совместной жизни с мужем.
СМОТРИ ⟩ Чета Розиманнус отмечает красивую дату: «Он танцевал со мной до утра и пел до срыва голоса»
«Двадцать пять лет назад, когда вместо iPhone были пейджеры, новости передавались по факсу, а не через социальные сети, и вместо того, чтобы воспользоваться приложением Bolt, чтобы добраться из центра города до Нымме, нужно было стоять на беспрерывном ветру рядом с Виру в ожидании маршрутки, этот человек вошел в мою жизнь длинной сентябрьской ночью. Он пришел и остался. И с того момента все понеслось на полной скорости», - пишет Кейт Пентус-Розиманнус в социальных сетях, делясь ностальгическими фотографиями.
20 сентября Кейт Пентус и Рейн Розиманнус отмечают 25-летие своей совместной жизни.
«Он обнимал меня, любил и пытался приручить. Он съел со мной ни один пуд соли. Он танцевал со мной до утра и пел до срыва голоса. Он сделал меня счастливой и подарил мне крылья. Он дал дом моему сердцу», - пишет Пентус-Розиманнус. «Есть так много всего, за что его благодарить».
Пара, прожившая вместе 25 лет, официально оформила свой союз в 2012 году в Яановской церкви в Таллинне.
9 августа 2021 года в семье Розиманнус родилась дочь, которую назвали Ити Лоретта. «Добро пожаловать, дорогая дочка!» - поделилась радостной новостью Пентус-Розиманнус на своей странице в Instagram. «Наше маленькое чудо родилось вчера в полдень, и действительно невозможно передать словами то ощущение счастья».