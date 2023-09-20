Российские издания утверждают, что машину скорой помощи не пускали через границу в Эстонию: что произошло на самом деле

Машина скорой помощи может пересечь границу

Карин Ульвик, специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента, сообщила, что никаких официальных обращений в Налогово-таможенный департамент с просьбой разрешить подобный случай не поступало, и на восточную границу из России не приезжали машины скорой помощи с российскими номерами, желающие въехать в ЕС.

«Европейская комиссия предусматривает исключения для автомобилей специального назначения, а это значит, что при необходимости автомобиль скорой помощи с российскими номерами может пересечь границу и въехать в Эстонию. И в прошлом подобное случалось, когда либо машина скорой помощи с номерами ЕС ехала в Россию, либо наоборот», - пояснила Ульвик, добавив, что никаких проблем или недоразумений в связи с вступившим в силу запретом у них не возникло.

«Если этот инцидент действительно имел место, то это на совести тех, кто перевозил больную, поскольку запрета на въезд для машин скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации не существует», - подчеркнула она.

Ульвик отметила, что они связались с Русской службой «Би-би-си» по поводу данной статьи. «Вчера мы также поделились своими соображениями с Русской службой Би-би-си», - сказала она.

Эстония следует введенным Европейской комиссией санкциям против Российской Федерации, опубликованным 8 сентября, согласно которым автотранспорт, зарегистрированный в РФ, больше не может въезжать на территорию Евросоюза.