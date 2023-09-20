ИЩЕТЕ ЖИЛЬЕ? ⟩ Бесплатное парковочное место во дворе: стилист Женя Фокин ищет жильцов для своей прекрасной квартиры в Старом городе

Стилист Женя Фокин сдает в аренду свою уютную и светлую квартиру в Старом городе Таллинна. «Трехкомнатная квартира в Старом городе в историческом доме Ф. Достоевского», - говорится в сообщении на портале недвижимости.

Квартира Фокина имеет площадь 86,1 квадратных метров и расположена на втором этаже. «Дом находится на тихой и доступной улице с большим закрытым двором, где можно спокойно выпить утренний кофе, вино или пройтись», - описывает он.

За аренду квартиры стилист хочет получать 750 евро в месяц плюс коммунальные услуги.

Стилист подтверждает, что местоположение настолько удачно, что счета за такси уйдут в прошлое. «Кроме того, во дворе есть БЕСПЛАТНОЕ парковочное место для вашего автомобиля, если оно вам понадобится», - пишет он, добавляя, что соседей в доме немного и все ведут себя нормально.

Фотографии квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Репортеры поинтересовались у стилиста, действительно ли он нашел новых жильцов всего за несколько часов. «Я провожу конкурс, чтобы нужные люди могли найти себе жилье, и наоборот!», - шутит Фокин.