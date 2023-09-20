«Я была готова отдать что угодно». Борющаяся с раком топ-модель рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

Об этом она заявила в документальном сериале Apple TV+ «Супермодели», который рассказывает об изнанке модельной индустрии.

Линда добавила, что верит другим жертвам Джеральда и восхищается их мужеством. Так, три года назад семь женщин обвинили Джеральда в домогательствах и сексуальном насилии. «Я бы хотела, чтобы справедливость восторжествовала. Я бы хотела, чтобы такие придурки дважды подумали и испугались, а женщины знали, что не одиноки», - сказала модель.

Евангелиста заявила, что ей было сложно выйти из этих отношений, в которые она вступила в 22 года. «Сложно сделать шаг и разорвать отношения. Я понимаю это, поскольку сама жила в таких. Если бы я просто сказала, что хочу развода, это бы не сработало», - говорит она.

По ее словам, выйти из абьюзивных отношений совсем не так просто, как многие считают. «Нельзя просто подойти к человеку и заявить: «Я хочу развестись». Это невозможно». Евангелиста добавила, что бывший муж отпустил ее только тогда, «когда понял, что получит все». «Я была готова отдать что угодно, лишь бы обрести свободу».

По словам модели, Мари издевался над ней очень продуманно. «Он знал, что нельзя прикасаться к моему лицу, которое приносит деньги», - сказала она.

Сам Джеральд Мари все обвинения в абьюзе и насилии с его стороны опровергает. По его словам, он «никогда не совершал ни малейшего акта насилия».

Линда Евангелиста и Джеральд Мари были женаты с 1986 по 1993 год.

В документальном сериале «Супермодели» легендарные супермодели Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста собрались вместе, чтобы вспомнить о своем пути к успеху в индустрии, своей дружбе и жизни за пределами подиума. Режиссерами сериала стали Роджер Росс Уильямс и Лариса Биллс.