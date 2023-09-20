Рианна и A$AP Rocky впервые показали лицо новорожденного сына

35-летняя исполнительница и ее 34-летний избранник снялись в семейной фотосессии со своими детьми. Кадрами с Рианной и A$AP Rocky поделился известный звездный фотограф Майлс Диггс.

На одном из фото счастливый отец держал новорожденного на руках, а Рианна со старшим сыном стояли рядом с ними.

Рианна отреагировала на публикацию в комментариях короткой подписью «Ребята Майерс (настоящая фамилия A$AP Rocky – ред.)».

На другом кадре, уже появившемся на страницах известного глянца, звездная мамочка сама несла на руках малыша, которого бережно завернула в теплое одеяло.

Также Рианна показала, как играет с новорожденным сыном. Несмотря на стереотипы певица выбрала для мальчика уютный розовый костюм и белые гольфы. Поэтому некоторые комментаторы предположили сначала, что у пары все же родилась дочь.

Кроме новых фото Рианна и A$AP Rocky рассекретили полное имя своего младшего отпрыска. Да, мальчик получил имя Риот Роуз. Такое имя звездные родители выбрали не зря, ведь хотела, чтобы у мальчика имя тоже начиналось с буквы «Р», как и у них и старшего сына.