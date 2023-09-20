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Певец Игорь Николаев перенес сложную операцию

Limon.ee
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Роберт Де Ниро и Игорь Николаев.
Роберт Де Ниро и Игорь Николаев. Фото: Shutterstock

Российский певец Игорь Николаев недавно попал в больницу из-за проблем с сердцем. Несколько дней он находился в реанимации, а затем врачи приняли решение сделать ему операцию, пишет Униан.

Как сообщают СМИ, ему провели коронарное шунтирование. Сейчас артист приходит в себя, однако все так же остается в реанимации.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Более того, они боялись, что 63-летний артист не переживет такую сложную операцию. Пока они не дают никаких прогнозов.

Отметим, у Николаева уже давно проблемы с сердцем. Зимой этого года он уже попадал в больницу. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние, они провели коронарографию и установили стенты. Однако уже тогда медики говорили, что композитору необходима еще одна операция.

В то время артист не послушал врачей и продолжил вести привычный образ жизни.

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