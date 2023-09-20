«К сожалению, на этот раз правда»: в возрасте 40 лет умер актер Алексей Янин

Алексей Янин. Фото: kino-teatr.ru

Актер скончался в возрасте 40 лет, последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта.

Ранее в СМИ появилось сообщение о смерти актера, однако позже его опровергла его жена. «Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой», - писала она в соцсетях. По словам Дарьи Яниной, ей позвонили мошенники, представившись сотрудниками службы ритуальных услуг.

Она подтвердила, что муж находился в тяжёлом состоянии, с 2 сентября он лежал в реанимации.

Во избежание распространения ложной информации Янина согласилась на короткую беседу вчера, 19 сентября. Однако сразу стало понятно, что состояние женщины неутешительное. Не сумев справиться с эмоциями, Дарья разрыдалась прямо в трубку.