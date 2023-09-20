«К сожалению, на этот раз правда»: в возрасте 40 лет умер актер Алексей Янин

Умер актер театра и кино Алексей Янин, о смерти которого две недели назад сообщили по ошибке. О кончине артиста рассказали в соцсетях Российского академического молодёжного театра, пишет Сплетник.
Актер скончался в возрасте 40 лет, последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта.
Ранее в СМИ появилось сообщение о смерти актера, однако позже его опровергла его жена. «Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой», - писала она в соцсетях. По словам Дарьи Яниной, ей позвонили мошенники, представившись сотрудниками службы ритуальных услуг.
Она подтвердила, что муж находился в тяжёлом состоянии, с 2 сентября он лежал в реанимации.
Во избежание распространения ложной информации Янина согласилась на короткую беседу вчера, 19 сентября. Однако сразу стало понятно, что состояние женщины неутешительное. Не сумев справиться с эмоциями, Дарья разрыдалась прямо в трубку.
«К сожалению, на этот раз правда. Сердечко не выдержало, сегодня Алексея не стало. После 20 дней в коме он умер, не приходя в сознание. Мы навещали его каждый день. Пока я не ездила в больницу, сейчас туда уже не пускают. Завтра поеду, будем заниматься похоронами», - рассказала вчера Дарья.