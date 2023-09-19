НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ Эстонский диджей и основатель клуба Mishka скоропостижно скончался в Таиланде

«Я до сих пор не могу поверить в эту новость...», с грустью сказал Ильмар Конно.

Встреча давних друзей в Пярну летом 2023 года, через несколько месяцев после этого один из них, диджей Янек Хепнер (второй слева), скоропостижно скончался. Фото: Erakogu

Хепнер родился в Таллинне в 1978 году и в юности занимался футболом. Ему посвящена страница в Википедии, где отмечено, что он выступал за кивиылийский ФК Irbis.

В 2014 году Хепнер открыл в Таллине ночной клуб Mishka, который отметил свой первый день рождения вместе с Таней Михайловой-Саар.

Через несколько лет Янек Хепнер отправился в Палдиски, где открыл первый в городе ночной клуб, сообщало издание Harju Elu. Ночной клуб открылся 20 мая 2016 года. Менее чем через месяц Harju Elu сообщило о недовольстве местных жителей из-за того, что первый ночной клуб Палдиски оказался слишком шумным.

Ночной клуб Mishka, который располагался как в Таллинне, так и в Палдиски, в настоящее время закрыт.

По данным социальных сетей, Хепнер и в последние годы активно работал в ночных клубах. Например, только этим летом он выступал в клубе Sunset Lounge в Пярну. Иногда Хепнер оказывался и за барной стойкой.

Последние два года Янек Хепнер жил в Таиланде. «Жизнь прекрасна», - писал эстонец в феврале прошлого года, отмечая, что наслаждается жизнью на райском острове.

После смерти Янека Хепнера близкие очень хотят вернуть его тело домой из Таиланда и очень надеются на всестороннюю помощь друзей. «Поскольку поступила информация, что друзья хотели бы подставить плечо, мы решили не отказываться. Однако если случится так, что мы все же сможем справиться самостоятельно, то обязательно вернем оставшиеся деньги. Но пока нам нужно быть готовыми ко всему», - написал родственник умершего диджея в Facebook.