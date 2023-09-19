НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ Эстонский диджей и основатель клуба Mishka скоропостижно скончался в Таиланде

Янек Хепнер, основатель и диджей некогда популярного таллиннского ночного клуба Mishka, скоропостижно скончался в Таиланде в ночь на вторник по эстонскому времени. Ему было 45 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаю о внезапной смерти моего племянника Янека Хепнера в Таиланде вчера поздно вечером по эстонскому времени», - сообщил в социальных сетях родственник умершего эстонца. В сообщении, опубликованном во вторник утром, родственник Хепнера сказал: «Всё произошло так неожиданно, мы все в шоке...».
В сообщении содержится просьба о помощи: «Если у кого-то есть какие-либо знания или информация о том, как мы можем доставить тело Янека домой, пожалуйста, дайте мне знать». Родственник Хепнера лишь спустя несколько часов после публикации рассказал, что же случилось в Таиланде. Что именно произошло, родственник Хепнера уточнил спустя несколько часов: «Янек вчера поздно вечером упал в ванной комнате своего отеля и умер. Хотя друг сразу же вызвал скорую помощь, спасти его не удалось... Мы сегодня весь день занимались этим вопросом и искали информацию, спасибо всем, кто дал нам советы. Спасибо за искренние соболезнования!»
Печальным сообщением поделились многие, кто знал Хепнера лично или когда-то с ним виделся. «Мы хорошо знали друг друга и долгое время работали в индустрии развлечений. Он был по-настоящему добрым, открытым и заслуживающим доверия человеком. Неожиданная и очень шокирующая новость», - сказал Elu24 один из друзей Хепнера Ильмар Конно.
Конно знал Янека Хепнера еще со времен его работы в ночном клубе Parlament. Последний раз они виделись 16 июля этого года в Пярну, откуда у них есть совместная фотография.
«Я до сих пор не могу поверить в эту новость...», с грустью сказал Ильмар Конно.
Хепнер родился в Таллинне в 1978 году и в юности занимался футболом. Ему посвящена страница в Википедии, где отмечено, что он выступал за кивиылийский ФК Irbis.
В 2014 году Хепнер открыл в Таллине ночной клуб Mishka, который отметил свой первый день рождения вместе с Таней Михайловой-Саар.
Через несколько лет Янек Хепнер отправился в Палдиски, где открыл первый в городе ночной клуб, сообщало издание Harju Elu. Ночной клуб открылся 20 мая 2016 года. Менее чем через месяц Harju Elu сообщило о недовольстве местных жителей из-за того, что первый ночной клуб Палдиски оказался слишком шумным.
Ночной клуб Mishka, который располагался как в Таллинне, так и в Палдиски, в настоящее время закрыт.
По данным социальных сетей, Хепнер и в последние годы активно работал в ночных клубах. Например, только этим летом он выступал в клубе Sunset Lounge в Пярну. Иногда Хепнер оказывался и за барной стойкой.
Последние два года Янек Хепнер жил в Таиланде. «Жизнь прекрасна», - писал эстонец в феврале прошлого года, отмечая, что наслаждается жизнью на райском острове.
После смерти Янека Хепнера близкие очень хотят вернуть его тело домой из Таиланда и очень надеются на всестороннюю помощь друзей. «Поскольку поступила информация, что друзья хотели бы подставить плечо, мы решили не отказываться. Однако если случится так, что мы все же сможем справиться самостоятельно, то обязательно вернем оставшиеся деньги. Но пока нам нужно быть готовыми ко всему», - написал родственник умершего диджея в Facebook.
«Судя по имеющейся у нас информации, весь процесс возвращения Янека домой будет довольно сложным, и в финансовом плане это, вероятно, тоже будет нелегким испытанием. Сумма может быть от 10 000 до 20 000», - прокомментировали родственники скончавшегося диджея.