Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: у кого сегодня улучшится финансовое положение?

Серьезные разногласия возможны лишь в союзах, все участники которых родились под одним знаком Зодиака: здесь никто не захочет идти на уступки и борьба за лидерство будет весьма продолжительной. Можно обсудить пути решения семейных проблем, но вынесение окончательного вердикта лучше отложить.

Овен

Овны не просто готовы рисковать: сегодня, кажется, здоровый инстинкт самосохранения совершенно несвойственен представителям данного знака. В результате возникают нелепые и опасные ситуации, урегулирование которых возможно лишь после вмешательства более рассудительной и здравомыслящей особы.

Обаяние Овнов сегодня особенно сильно, причем оно одинаково безотказно действует и на близких людей, и на новых знакомых. Хотите вернуть любимого человека или помириться с другом? Попытайтесь сделать это сегодня, звезды вам наверняка помогут.

Телец

День связан с многочисленными заботами и хлопотами, делами, требующими внимания и усилий, но не приносящими ожидаемого результата. Тельцы руководствуются не столько логикой или интуицией, сколько своими представлениями о том, как надо поступать в той или иной ситуации, и недостаток информации их подводит.

Наиболее спокойно проведут день те, кто привык в сложной ситуации обращаться за советом или просто моральной поддержкой к старшим родственникам: чужой опыт очень полезен. В романтических отношениях воздержитесь от экспериментов, не пытайтесь коренным образом изменить ситуацию - пока будет лучше оставить все, как есть.

Близнецы