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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ТЫ! ⟩ Эстонию захлестнула волна ностальгии

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

«Радио Ностальгия» подтверждает свое название музыкой. 

Этой осенью в эфире популярного «Радио Ностальгия» дан старт новой программе, где каждый день ровно в 12:00 эфир заполняют легендарные баллады прошлого.

Лучшие медляки и песни о любви, исполненные любимыми артистами, напомнят слушателям о счастливом прошлом, о молодости и юности. Самые главные баллады о любви ушедшего века каждый день с 12 до 13 часов в эфире главного ретро-радио «Радио Ностальгия».

Слушать эфир можно ЗДЕСЬ! А также по всей Эстонии в формате DAB+

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