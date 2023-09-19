Опасность привлекательного на вид мухомора известна не понаслышке. Большинство любителей грибов сторонятся его, но есть и такие, кто складывает мухоморы в свою корзинку и делится ими с другими, пишет Elu24. «Мы делаем из них настойку для суставов», - говорит женщина, которая вместе с боровиками продавала и ядовитые грибы.
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ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС ⟩ Эстонка продавала мухоморы своим постоянным клиентам
Комментарий Сельскохозяйственного и продовольственного департамента
В Facebook группе «Грибы Эстонии» поделились фотографией, на которой, кроме боровиков и опят, еще и мухоморы. «Собирали на берегу Чудского озера, еще остались, кому надо... В Таллине», - гласило объявление, размещенное в социальных сетях. Однако такой пост у многих вызывал вопросы. «Неужели можно продавать мухоморы?» - спросили в ответ на объявление.