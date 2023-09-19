ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС ⟩ Эстонка продавала мухоморы своим постоянным клиентам

Опасность привлекательного на вид мухомора известна не понаслышке. Большинство любителей грибов сторонятся его, но есть и такие, кто складывает мухоморы в свою корзинку и делится ими с другими, пишет Elu24. «Мы делаем из них настойку для суставов», - говорит женщина, которая вместе с боровиками продавала и ядовитые грибы.