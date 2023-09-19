Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ РОССИИ ⟩ Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил космический подарок от Путина

Геттер Трумси
Facebook
Comments
Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/SCANPIX

На прошлой неделе в России состоялась встреча двух диктаторов - президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Теперь стало известно, что Ким вернулся домой не с пустыми руками, а получил ценные подарки от Путина.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию - на своем знаменитом бронепоезде. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с Владимиром Путиным, передает Reuters.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись оружием - карабинами российского и северокорейского производства соответственно.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх