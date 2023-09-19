На прошлой неделе в России состоялась встреча двух диктаторов - президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Теперь стало известно, что Ким вернулся домой не с пустыми руками, а получил ценные подарки от Путина.
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С ЛЮБОВЬЮ ИЗ РОССИИ ⟩ Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил космический подарок от Путина
12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию - на своем знаменитом бронепоезде. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с Владимиром Путиным, передает Reuters.