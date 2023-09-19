ВИДЕО ⟩ Разъяренная собака напала на своих хозяев

Семья из Сиднея, проживающая на западе Австралии, была шокирована, когда одна из их шести собак внезапно стала вести себя агрессивно и напала на членов семьи. В результате атаки со стороны домашнего питомца мать и сын были доставлены в больницу, пишет Lemmik.
Как сообщает Daily Mail Australia, один из шести американских питбультерьеров сначала напала на 15-летнего подростка, который бросился за помощью к соседям, крича от боли и истекая кровью. Свидетелем инцидента стал репортер издания, который случайно оказался в этом районе и вызвал полицию.