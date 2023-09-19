ВИДЕО ⟩ Разъяренная собака напала на своих хозяев

Как сообщает Daily Mail Australia, один из шести американских питбультерьеров сначала напала на 15-летнего подростка, который бросился за помощью к соседям, крича от боли и истекая кровью. Свидетелем инцидента стал репортер издания, который случайно оказался в этом районе и вызвал полицию.