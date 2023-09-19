Популярная авиакомпания начала взвешивать пассажиров перед посадкой

Уточняется, что с 15 сентября по 31 октября Bangkok Airways планирует собрать информацию о среднем весе путешественников. В объявлении также говорится, что эти данные необходимы сотрудникам иностранной авиакомпании, чтобы подтвердить, что фактический вес не превышает ограничения максимальной взлетной массы. Отмечается, что это имеет важное значение для безопасности и эффективности полета.

«Мы гарантируем, что информация будет конфиденциальной и будет использоваться для обновления стандартной информации о весе пассажиров и багажа», - подчеркнули представители перевозчика.