Популярная авиакомпания начала взвешивать пассажиров перед посадкой

Тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой на самолет. Об этом сообщает Lenta, ссылаясь на официальный сайт перевозчика.
Уточняется, что с 15 сентября по 31 октября Bangkok Airways планирует собрать информацию о среднем весе путешественников. В объявлении также говорится, что эти данные необходимы сотрудникам иностранной авиакомпании, чтобы подтвердить, что фактический вес не превышает ограничения максимальной взлетной массы. Отмечается, что это имеет важное значение для безопасности и эффективности полета.
«Мы гарантируем, что информация будет конфиденциальной и будет использоваться для обновления стандартной информации о весе пассажиров и багажа», - подчеркнули представители перевозчика.
Кстати, подобное исследование проводится не впервые. Более того, новозеландский перевозчик Air New Zealand уже буквально обязал своих пассажиров взвешиваться перед полетом. Контролируя данные о весе всего, что находится в самолете, можно, например, сократить расход топлива, пишет Супер.