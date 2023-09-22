СИЛА В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ ⟩ 28-летний нарвитянин с ДЦП: «Легче самому пойти в политику, чем дождаться помощи!»

Есть вопросы у 28-летнего Силуана и к государству в целом: человеку с особыми потребностями, по его словам, очень тяжело, а зачастую и практически невозможно получить достойное образование и психологическую поддержку.

«Я всю жизнь учился сам, был на домашнем обучении, и это большая проблема, особенно когда ты юн и не очень мотивирован. Сейчас мне 28 лет, у меня 9 классов образования. И мне очень сложно учиться и развиваться дальше с этими девятью классами. Чтобы обучать таких людей, как я, или слабовидящих, должны быть спецпедагоги. А сколько их в нашей стране? По пальцам пересчитать. Для людей с особенностями должна быть отдельная сильная программа образования», - говорит Силуан. Он предвидит, что и экзамен на уровень владения эстонским языком, к которому он сейчас самостоятельно готовится, вызовет дополнительные трудности.

«Не знаю, как точно он будет для меня проходить, но очень надеюсь, что мне пойдут на встречу», - говорит Силуан.

Силуан Бабарыкин пригласил журналистов к себе домой. Фото: Konstantin Sednev

Силуан уверен, что в Эстонии человек с особыми потребностями может чего-то добиться в обществе лишь при активной поддержке семьи: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.