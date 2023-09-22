Родители назвали его редким библейским именем Силуан, а дома для близких он просто Сила. Имя говорящее. Такой жаждой к жизни и силой духа не каждый из нас может похвастаться. А он всю жизнь передвигается на инвалидном кресле, ненавидит бездельничать и собирается в политику лишь потому, что больше не может смотреть, как равнодушно относятся другие к таким, как он. СМОТРИТЕ ВИДЕО!
СИЛА В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ ⟩ 28-летний нарвитянин с ДЦП: «Легче самому пойти в политику, чем дождаться помощи!»
Силуан Бабарыкин - 28-летний активист из Нарвы. Диагноз детский церебральный паралич у него с рождения.
«Это не грустно, это жизнь», - откровенно говорит Сила.
Сокращенным именем он представляется сам и разрешает обращаться к нему так же.
Силуан старается, чтобы каждый новый день был расписан по минутам - ненавидит бездельничать. Он волонтер, организовывает мероприятия в молодежном центре, старается посещать городские собрания, постоянно учится, ездит на лечение и встречи с единомышленниками в другие города. Нас с оператором нарвитянин радушно пригласил к себе домой, но не стал скрывать удивления. Объясняет, что в нашей стране репортажи об инвалидах снимают нечасто: люди от этого чувствуют себя некомфортно, ведь сами не знают, как на эти истории реагировать. Возможно, они портят им настроение.
«Если мы сейчас скажем, что жизнь человека с особыми потребностями проходит без трудностей, будет смешно, - говорит Силуан. - Если посмотреть, сколько таких людей вовлечено у нас в работу - статистика грустная. Я не работаю, я волонтерю - веду занятия для молодежи с особыми потребностями, и это то, что меня все больше и больше мотивирует идти в политику».
Силуан пообещал сам себе баллотироваться в Нарве на следующих местных выборах. К городской управе у него много вопросов. «В обычных жилых домах нет пандусов, а в городе нет ни одной бани, куда бы мог отправиться человек на инвалидном кресле, перечисляет Силуан. - Я очень люблю париться в бане, но единственное место, где я могу это делать - отель Noorus в Нарва-Йыэсуу».
Есть вопросы у 28-летнего Силуана и к государству в целом: человеку с особыми потребностями, по его словам, очень тяжело, а зачастую и практически невозможно получить достойное образование и психологическую поддержку.
«Я всю жизнь учился сам, был на домашнем обучении, и это большая проблема, особенно когда ты юн и не очень мотивирован. Сейчас мне 28 лет, у меня 9 классов образования. И мне очень сложно учиться и развиваться дальше с этими девятью классами. Чтобы обучать таких людей, как я, или слабовидящих, должны быть спецпедагоги. А сколько их в нашей стране? По пальцам пересчитать. Для людей с особенностями должна быть отдельная сильная программа образования», - говорит Силуан. Он предвидит, что и экзамен на уровень владения эстонским языком, к которому он сейчас самостоятельно готовится, вызовет дополнительные трудности.
«Не знаю, как точно он будет для меня проходить, но очень надеюсь, что мне пойдут на встречу», - говорит Силуан.
Силуан уверен, что в Эстонии человек с особыми потребностями может чего-то добиться в обществе лишь при активной поддержке семьи: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
С детства мальчик рос в полной и во всем его поддерживающей семье. Семья большая - отец, мать и восемь детей: три сестры, четверо братьев и сам Сила. Конечно, родители прошли много испытаний, но у них до сих пор теплые отношения и уютная квартира, в которой они живут с Силуаном и в которую старшие дети привозят бабушке с дедушкой внуков.
«Благодаря маме я научился принимать себя таким, какой я есть, - откровенно рассказывает Силуан.
- Раньше едешь в кресле по городу и думаешь: ну что они все так на тебя смотрят? Никогда, что ли, не видели человека такого? Очень тяжело было проживать эти моменты, но разговоры с мамой помогали».
Так, потихоньку, строилось доверие к этому миру, Силуан учился не только мечтать, но и вести активный образ жизни. Конечно, с персональным помощником - такую услугу молодому человеку в инвалидном кресле предоставляет государство.
«В 22-м году я принял участие в передаче на ETV+ «Своя правда». Там рассказывали боб мне, о моем кружке, и когда Денис Ларченко (депутат Нарвского горсобрания - прим.ред.) раскритиковал мою деятельность, было очень тяжело. Если бы не родители, я бы, может быть, и сломался», - рассказывает Силуан.
«Я раньше был лентяем. Это сейчас я кажусь таким серьезным. Раньше я был закрытым человеком. У меня был период в жизни, когда я ничего не хотел делать. Вытащить меня на улицу было невероятно сложно, - говорит Силуан. - В жизни пришло время взрослеть. Родители создавали условия, где мне самому приходилось так или иначе принимать решения.
Дома я стараюсь не сидеть! Езжу на всевозможные комиссии в Нарвское городское собрание, организовываю мероприятия в молодежном центре».
Самое ценное, что делают родители - верят в своего Силу. Его кипучую деятельность и решение баллотироваться в местное самоуправление они тоже восприняли позитивно.
«Любой другой родитель, скорее всего, своего ребенка с особыми потребностями в политику не пустит. Будет до последнего оберегать, потому что понимает, что разные мнения могут быть, - говорит Силуан. - Но здесь не было палок в колеса, потому что все знают мой характер. Я в папу, если я сказал, что это будет, значит это будет! У нас в семье всегда друг друга поддерживают».
Когда я выходила из нарвской девятиэтажки, где живет Силуан, мне стало как-то неловко за вечные оправдания на нехватку сил, времени, возможностей... Сила из Нарвы - пожалуй, именно у таких людей стоит поучиться жить.