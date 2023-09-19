Актриса фильма «Вам и не снилось…» Любовь Майкова умерла в США

Трагическую новость сообщили журналисты - не стало Любови Майковой. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Вам и не снилось…», «Где находится нофелет?» и других.
По информации журналистов, Майкова скончалась в минувший понедельник, 18 сентября. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны.
Трагическую новость подтвердили в Российском институте театрального искусства, выпускницей которого являлась актриса. «ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой», - говорится в сообщении.
Актриса эмигрировала в конце 80-х. Последние годы Майкова проживала в Сиэтле и не появлялась на киноэкранах. Поклонники скорбят по покойной. «Безумно жаль. Светлая память», — пишут в Сети.