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Актриса фильма «Вам и не снилось…» Любовь Майкова умерла в США

Limon.ee
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Фото: Кадр из фильма

Трагическую новость сообщили журналисты - не стало Любови Майковой. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Вам и не снилось…», «Где находится нофелет?» и других.

По информации журналистов, Майкова скончалась в минувший понедельник, 18 сентября. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны.

Трагическую новость подтвердили в Российском институте театрального искусства, выпускницей которого являлась актриса. «ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой», - говорится в сообщении.

Актриса эмигрировала в конце 80-х. Последние годы Майкова проживала в Сиэтле и не появлялась на киноэкранах. Поклонники скорбят по покойной. «Безумно жаль. Светлая память», — пишут в Сети.

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