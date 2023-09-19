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Сильвия Ильвес вернулась за парту: «Все лето я ломала голову над тем, что делать со своим образованием»

Limon.ee
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Konstantin Sednev

«Я долго думала над тем, смогу ли я совмещать учебу с постоянной работой, концертной жизнью и тремя детьми-школьниками. Во всяком случае, я пытаюсь! Может быть, у меня и получится!» - пишет в социальных сетях Сильвия Ильвес, которая приняла решение продолжить обучение в университете.

«Жизнь прекрасна!» - радуется виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях, добавляя, что стала студенткой магистратуры Эстонской академии музыки и театра. «После сегодняшней первой лекции я поняла - это было правильное решение!»

«Решение поступить в магистратуру я приняла в последний момент! Здорово, что у меня есть возможность вновь взяться за учебу», - сказала Ильвес в интервью Elu24. «Я немного боялся начала обучения, поэтому выжидала две недели, чтобы понять, хватит ли у меня времени на театральную работу, школьную жизнь троих детей и свои концерты. Но, похоже, я все-таки как-то справлюсь», - говорит Ильвес. «Один раз в неделю мне приходится выбегать из здания театра и лететь в академию - едва успеваю на лекцию».

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