Сильвия Ильвес вернулась за парту: «Все лето я ломала голову над тем, что делать со своим образованием»

«Решение поступить в магистратуру я приняла в последний момент! Здорово, что у меня есть возможность вновь взяться за учебу», - сказала Ильвес в интервью Elu24. «Я немного боялся начала обучения, поэтому выжидала две недели, чтобы понять, хватит ли у меня времени на театральную работу, школьную жизнь троих детей и свои концерты. Но, похоже, я все-таки как-то справлюсь», - говорит Ильвес. «Один раз в неделю мне приходится выбегать из здания театра и лететь в академию - едва успеваю на лекцию».