Названа наиболее переполненная туристами страна мира: никогда не догадаетесь!

Стало известно, какая наиболее посещаемая туристами страна в мире.

Компания MoneyTransfers сравнила наиболее посещаемые города и страны мира с постоянным населением в каждом из них, чтобы выяснить, где количество жителей больше превышает количество туристов.

Несмотря на то, что города Таиланда занимают три первых места в рейтинге самых посещаемых туристами городов мира, в действительности эта страна занимает относительно низкое место в рейтинге самых посещаемых стран. Если смотреть на самые туристические города мира, то после трех городов Таиланда идет турецкий Мугла и египетская Хургада. Итальянская Венеция тоже в топе самых популярных городов мира.

Итак, первое место занимает Австрия. Средний показатель иностранных посетителей на одного жителя - 3,8. При населении 8,9 миллионов человек, туда ежегодно приезжают около 32 миллионов путешественников.

Далее следуют Гонконг, в котором, по оценкам, приходится 3,6 туриста на одного жителя, и Греция, где, по оценкам, на одного жителя приходится 3 туриста.