Будут тяжелые дни: когда ждать магнитные бури в октябре 2023 года

Вместе с тем магнитные бури октября 2023 года кардинально не повлияют на здоровье людей. Середина осени будет относительно спокойной в плане солнечной активности, утверждают сейсмологи.

1 октября - ожидается первая магнитная буря средней силы.

2 октября - слабая солнечная активность.

5 октября - сильнейшая магнитная буря. Ее пик будет утром, но влияние на организм продержится до глубокой ночи. Возможны резкие перепады настроения, головные боли и воспаление хронических заболеваний.

С 13 по 15 октября и 23-26 числа ожидаются еще две магнитные бури слабой силы.

29-30 октября будет достаточно серьезная солнечная активность - магнитная буря средней силы.

Медики напоминают, чтобы нормально пережить солнечную активность, желательно больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим сна, избегать спиртных напитков и жирной, тяжелой пищи, пить больше воды.

Вместе с тем сегодня, 19 сентября и в среду, 20 сентября, тоже ожидается магнитная буря. Буря от малой может достигнуть уровня G3 - сильной бури, сообщает The Watchers.

Геомагнитное поле 19 сентября повысится до G1 (малая магнитная буря), затем до G2 (умеренная геомагнитная буря). Также не исключается, что магнитная буря достигнет уровня G3 (сильная).