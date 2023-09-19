Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные новости

Сегодня, 19 сентября, приятные новости могут ждать представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они особенно вероятны, пишет TSN.

Телец

Тельцы могут получить так долго ожидаемое известие от некогда любимого человека, с которым они расстались по собственной глупости - вспылили, не сдержались и наговорили малоприятных слов. Теперь же он может сам связаться с представителями знака, к тому же, выяснится, что он забыла былую обиду.

Дева

Девы смогут приобрести вещь, о которой давно мечтали - скорее всего, это будет предмет одежды, в котором они с удовольствием блеснут в ближайшее время. Радости представителей знака не будет предела, и никто не сможет помешать им испытывать позитивные эмоции, которые они обычно таят в глубине души, открыто и даже демонстративно.

Козерог