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ФОТО ⟩ Самая известная женская пара Латвии обменялась кольцами

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/TikTok/sendijago

Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме - в субботу, 16 сентября, сыграли свадьбу. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях. 

@sendijago 16.09.2023🌙 #fyp ♬ prom dress - mxmtoon

Сендия и Дануте вместе уже шесть лет. 

В Латвии их поженил певец Ральф Эйланд.

Как сообщалось, девичник дамы отпраздновали в Берлине, предавшись различным развлечениям.

Сендия рассказала, что 8 сентября получила приглашение, в котором говорилось, что им обеим следует готовиться к девичнику на 3 дня - в Берлине!

В начале предсвадебного приключения с друзьями им обеим предложили ранним утром собраться в рижском салоне. Дальнейшие дороги привели компанию в Сигулду, где Сендия и Дануте покатались на зиплайн-аттракционе по воздушной канатной дороге для вагончика.

Когда дамы вернулись в Ригу, вечеринка продолжилась в рижском ресторане, где собрались самые близкие друзья девушек. Позже их отвезли в рижский аэропорт, чтобы улететь в Берлин.

На этом день не закончился, самые стойкие ночью отправились покорять Берлин.

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