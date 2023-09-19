ФОТО ⟩ Самая известная женская пара Латвии обменялась кольцами

Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме - в субботу, 16 сентября, сыграли свадьбу. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях.
@sendijago 16.09.2023🌙 #fyp ♬ prom dress - mxmtoon
Сендия и Дануте вместе уже шесть лет.
В Латвии их поженил певец Ральф Эйланд.
Как сообщалось, девичник дамы отпраздновали в Берлине, предавшись различным развлечениям.
Сендия рассказала, что 8 сентября получила приглашение, в котором говорилось, что им обеим следует готовиться к девичнику на 3 дня - в Берлине!
В начале предсвадебного приключения с друзьями им обеим предложили ранним утром собраться в рижском салоне. Дальнейшие дороги привели компанию в Сигулду, где Сендия и Дануте покатались на зиплайн-аттракционе по воздушной канатной дороге для вагончика.
Когда дамы вернулись в Ригу, вечеринка продолжилась в рижском ресторане, где собрались самые близкие друзья девушек. Позже их отвезли в рижский аэропорт, чтобы улететь в Берлин.
На этом день не закончился, самые стойкие ночью отправились покорять Берлин.