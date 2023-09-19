ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылась площадка, где каждый может почувствовать себя настоящей суперзвездой

Со сцены прозвучали известные хиты в исполнении талантливых вокалистов и авторские песни от эстонских исполнителей, как на английском, так и на эстонском и русском языках.

Душевная атмосфера и танцы в зрительном зале под песни артистов не оставили никого равнодушным. Среди выступающих были не только те, кто занимается вокалом, но и те, кто просто поет для души. Приняли участие и исполнители авторских песен.

Специальным гостем вечера, завершившим мероприятие, стала группа Maria Sonora. Open Stage Tallinn - это площадка для всех вокально-талантливых людей в возрасте от 16 лет. Каждый, кто просто хорошо поет или занимается вокалом, может выступить на сцене, исполнив кавер на известные песни, либо же исполнить песни своего сочинения. Организаторы Open Stage Tallinn Дарья Дьяченко и Валентина Троцких (певица Valkeriya Andersson) считают, что абсолютно каждый талант должен быть услышан публикой и каждый вокалист просто обязан поделиться своим творчеством с публикой со сцены.

Почувствовать себя настоящей звездой участникам помогает профессиональная команда - звукорежиссер, видеоператоры, фотограф и ведущие. Само мероприятие проводится на английском языке, ведь оно рассчитано, не только для эстоно- и русскоговорящих артистов, но и для тех, кто приехал в нашу страну из-за рубежа.

Каждый, кто выходит на сцену уже звезда и уже артист! «Мы верим в это. Для каждого из наших артистов мы сделали отдельный плакат в социальных сетях, и запустили их в ротацию на экранах клуба, чтобы они действительно смогли ощутить себя звездой! Кстати, многие спрашивали нас, а что это за конкурс? Это не конкурс – это открытая сцена. Мы ждем всех желающих выступить на сцене с вокальным номером у нас на Open Stage Tallinn", - говорит организаторы проекта.